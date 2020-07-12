印度政府要求地方法院不要解封中國應用禁令

路透社7月11日援引兩名消息人士和法律文件的報道指，印度政府要求地方法院干預那些針對中國應用禁令的潛在法律挑戰。此前，印度政府宣布禁止包括抖音國際版TikTok、微信在內的59款中國應用。

廣告 繼續瀏覽後續

兩名消息人士表示，印度政府已向拉賈斯坦邦高等法院提交了相關申請。報道認為，此舉暗示，印度政府預計中國公司將提出針對印度政府禁令的法律挑戰。印度副總檢察長拉吉達克·拉斯托吉(Raj Deepak Rastogi)簽署的法庭文件寫道，“在聽取申請者(政府)在這件事上的意見之前，什麼都不要做。” 這份文件稱，通過禁止這些應用程序的命令是為了保護“印度移動和互聯網用戶的利益，確保印度網絡空間的安全和主權”。

印度律師介紹指，此類警告通常是為了防止法院在沒有聽取政府意見的情況下做出有利於公司的裁決。其中一位消息人士稱，這份文件是10日提交的，此前沒有被報道過。目前尚不清楚印度政府與拉賈斯坦邦法院接洽的理由，以及是否計畫向其他地方的法院也提交類似的申請。不過，據悉尚未有中國公司針對禁令發起法律挑戰，據業內消息人士的說法，他們正在等待印度政府進一步的澄清。報道還提到，中印邊境衝突發生以來，中國公司面臨著來自印度的壓力，印度加強了對中國進口商品和中國資金的審查。

據悉，印度電子信息技術部近日要求與這59款中國應用程序相關的公司在三周內回答一份詳細問卷，闡述其業務結構和數據存儲做法。印方封禁這些應用程序的決定震驚了字節跳動等公司。7月1日，接近字節跳動高層人士向媒體透露指，受印度封禁旗下應用影響，字節跳動損失將超過60億美金，“這一金額極有可能超過其餘所有產品被禁公司損失的總和。”