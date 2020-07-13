或聯合抗中 越南與美國關係空前友好

馬來西亞亞洲時報說，敵人的敵人就是朋友。為了共同對抗中國，曾經結下血海深仇的美國與越南關係如今空前良好。據該報指出，美國與越南和解的主要拜中國所賜。越南現在是東亞地區最強烈反對中國擴張主義的國家，雙方在南海僵持不下。

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據聯合新聞網今天引述《亞洲時報》說，共同對抗中國，美國與越南關係空前友好。《亞洲時報》（Asia Times）說，美國與越南於7月11日慶賀建交25周年，美國駐越南大使特倫布林克（Daniel Kritenbrink）表示：“今天，我們可以真誠地互相稱呼為朋友和伴侶。”越南駐美大使則回應說兩國人民“相互愛戴”。

據該報道，長達19年的越戰期間，美軍4萬7千名官兵陣亡，南北越軍民死亡人數更超過2百萬人。然而在2015年，皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項調查卻發現，有76％的越南人對美國的看法“良好”，而且在受過高等教育的人中，對美國有好感的比例更高 。這是該調查中所有國家中此類百分比最高的國家之一。美國與越南的貿易在1994年約4億美元，到了去年已經大幅增長到770億美元。即使發生武漢肺炎全球大傳染危機，今年前五個月的貿易額仍增至260億美元，比去年同期增長近8％。

據該報指出，美國與越南和解的主要拜中國所賜。越南現在是東亞地區最強烈反對中國擴張主義的國家，雙方在南海僵持不下。對於越南而言，中國是歷史上佔領者，也是長期威脅；美國則提供了緩衝，並且是潛在的保護者。

早在1995年，曾在越戰期間被北越俘虜5年的美國重量級參議員侃恩（John McCain）就扮演了恢復美越外交關係的主要推手。當時他便曾指出，“在經濟上越南足以與其鄰國一起抵制某個強大的國家之強硬策略，符合美國的國家安全利益”，指的就是中國。據該報指出，從兩國建交起，美越雙方已大大加強了軍事聯繫。今年3月，第二艘美國航母在越南停泊。現在美國參議院正在審議的“太平洋威懾計畫”（Pacific Deterrence Initiative）可能會為其亞洲盟國提供多達69億美元的美國軍事開支援助，其中就包括台灣和越南。

近年來，美國的支持也幫助越南在亞洲取得更大的發言份量。越南目前是東南亞國協（ASEAN）的年度輪值主席，並且在接下來的兩年內擔任聯合國安理會的非常任理事國。

據該報道稱，越南共產黨總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）原定於去年訪問華府，但因健康因素延期。當時有人推測，越南領導人可能將與美國的雙邊關係發展為“戰略夥伴關係”，這清楚地表明，雙方對抗中國崛起的立場​​是一致的。在這波全球疫情告一段落，旅行恢復進行時，預計阮富仲將訪問華盛頓，展開一次最高級別的訪問，雙方的夥伴關係很可能會升級。