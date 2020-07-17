印度防長到訪中印邊境地區：談判促進解決爭端但不能保證功效

印度國防部長拉吉納特·辛格（Rajnath Singh）在當地時間7月17日早上抵達列城機場，對中印邊境地區展開為期兩天的訪問。在逗留期間，他向盧昆（Lukung）邊防哨所的印度官兵表示，與中國進行談判所取得的成功應幫助解決雙方的邊境爭端。但他不能保證其功效。

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據悉，同拉傑納特·辛格進行訪問的包括印度國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）和陸軍參謀長納拉萬（Manoj Naravane）。印媒指，對這兩個地區進行的訪問恰逢印度面臨中國和巴基斯坦威脅之際。消息人士稱，預計拉傑納特·辛格將與戰地指揮官對話以評估地面情況。一名印方政府官員說，“國防部長將訪問控制線和實際控制線的前沿地區，以了解對抗中國和巴基斯坦的局勢。”

在拉傑納特·辛格抵達列城後，觀看了印軍部署在當地的T-90坦克以及步兵戰車的作戰演練以及傘降演練，並查看了印軍使用的偵察武器。他在視察中向印軍官兵表示，“（與中國的）談判正在進行以解決邊境爭端，但我不能保證其能解決到何種程度。”他續稱，“但我可以確定的是世界上任何力量都無法奪取印度一寸的土地。” 他談到，“如果通過談判可以找到一個解決方案，這是再好不過了”。

消息人士稱，在中印兩軍進行了多輪軍長級會談後，印度方面已經進行了內部討論，以最終確定中印兩軍所討論的第二階段脫離接觸計畫。此前的7月3日，印度總理莫迪也曾抵達列城，視察中印兩軍在加勒萬河谷發生衝突後當地的安全局勢，陪同抵達的同樣包括印軍代表比平·拉瓦特和納拉萬。