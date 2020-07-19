日本政府補貼鼓勵日企從中國撤廠 首批87家企業獲資助700億日元

《日本經濟新聞》7月17日報導指，日本經濟產業省當天公布了第一批可申請獲得日方補貼，以將它們的生產線從中國撤離，並搬至日本或東南亞國家。據悉，這一計畫涉及的87家日本企業將得到共700億日元的補助（約合6.53億美金）。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，在這87家企業中有30家按計畫將會把在中國的生產線移至東南亞包括越南和老撾等國。這些企業中包括製造光學產品和硬盤部件的Hoya株式會社。另外57 家依照計畫可將其廠房遷回日本的企業則包括口罩生產商，愛麗思（中國），以及電子電器產品公司夏普。該批公司將獲得共 574 億日圓（5.36億美元）的資助。家用產品生產公司，愛麗思（中國）目前在遼寧大連和江蘇蘇州設有生產線。

報導指，在獲得了來自日本政府的補貼後，愛麗思公司將開始在本部位於的宮城縣南部的角田市生產口罩。生產口罩所需的材料並將從日本境內提供，不依靠海外供應。日本清潔洗護品牌莎羅雅同樣有資格申請這一補助。報導指，在日方公布的第一批名單中包括從事飛機部件、汽車部件、化肥、藥物和紙製品等行業的企業。諸如上文所提到的夏普和鹽野義製藥、泰爾茂和鍾化等知名商家都在名單當中。

日本政府被指在2020財年中增加了2200億日元的預算，以幫助創造一個鼓勵日企回到日本本土生產的計畫。其中235億日元被計畫用來鼓勵日企將生產線從中國向東南亞擴散。自今年初新冠肺炎在日本蔓延以來，面臨物資短缺的日首相安倍晉三曾多次表示將鼓勵日企把生產線回遷。

安倍晉三於3月5日的“未來投資會議”上就曾表示，“在中國向日本出口的產品供應出現減少、整個產業鏈受到影響的擔憂中，日本必須考慮讓那些對一個國家依存度較高的產品和附加價值高的產品，生產基地回歸日本國內。如果做不到這一點，就盡量不要依賴於一個國家，向東南亞國家轉移，實現生產基地的多元化”。