中印邊境衝突後 美印將於印度洋舉行聯合軍演

據《印度時報》等印度媒體7月20日報道，美國海軍“尼米茲”號航母打擊群即將與印度海軍軍艦在安達曼-尼科巴群島（ Andaman and Nicobar islands）附近進行聯合軍演。印媒指出，此舉是在中印雙方加勒萬河谷地區發生衝突後“向中國發出的強烈戰略信號”。

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安達曼-尼科巴群島是印度聯邦的海外聯合屬地，是安達曼群島、十度海峽和尼科巴群島的統稱，處於孟加拉灣與緬甸海之間，緬甸以南，距離印度大陸超過1200公里。報道指，美國海軍和印度海軍在以往已通過包括“馬拉巴爾”演習的一系列演習來建立相互操作性，此次演習則是一次交彙演習（PASSEX）。據悉，“尼米茲”號航母打擊群已經於7月18日穿越馬六甲海峽進入印度洋。

在進入印度洋前不久， 美軍“尼米茲”號航母打擊群和“里根”號航母打擊群剛剛在南海開展了本月內第二次在這一爭議海域的雙航母軍演。美國目前共擁有10艘排水量約10萬噸的“尼米茲”級核動力航空母艦，每艘都能夠搭載80到90架戰鬥機，目前美軍有2艘“尼米茲”級航母正在印太地區執行部署任務。

據《印度斯坦時報》報道，印度東方艦隊目前正在安達曼-尼科巴群島附近進行軍演活動。美印兩國海軍將在該海域附近舉行航行訓練。此外，有印度觀察人士傳出的消息稱，“尼米茲”號航母將與4艘隨行美海軍軍艦與四艘印軍軍艦參與此次演習活動。目前，美印兩國海軍尚未證實這一消息。