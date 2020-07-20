印度國大黨前主席：莫迪的虛假強人形象是印度最大的弱點

來自尼赫魯-甘地家族的印度反對黨國大黨前主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）7月20日通過推特發表了一則題為“中國的戰略遊戲計畫”的宣傳視頻。他通過視頻批評，印度總理莫迪通過製造了一個虛假的強人形象上台，這曾是他最強的優勢。拉胡爾·甘地續稱，“但它現在是印度最大的弱點”。

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拉胡爾·甘地來自印度著名的政治世家尼赫魯 - 甘地家族。該家族在印度的政治中佔有重要地位，多個家族成員先後任國大黨領袖或要角。拉胡爾·甘地的曾祖父賈赫哈拉爾·尼赫魯，祖母英迪拉·甘地和父親拉吉夫·甘地都曾擔任印度總理，另外家族內有相當一部分成員是國會議員。現年50歲的他曾在2017年12月至2019年8月之間擔任過印度國大黨主席。

拉胡爾·甘地在20日發表的這一視頻延續了他在17日發表的首個視頻的主題。他在視頻中指控中國正在利用印度經濟疲軟和惡化的外交關係，正在於中印邊境的實際控制線上“進行入侵”。而在這一長達約2分40秒的最新發布視頻中，拉胡爾·甘地提出，中印進來發生的邊境衝突並不是簡單的邊境問題。他說，“我的擔憂是中國人今天正坐在我們的領土上”。他認為，在拉達克（Ladakh）發生的事情是中國全球戰略遊戲計畫的一部分。

拉胡爾·甘地解釋稱，“中國人在做任何事之前都要從戰略的角度思考入手。在他們的頭腦中，他們已經對全球做好了畫分，他們正在依照（自己的利益）來塑造全球”。他指出，中國正在巴基斯坦建造的瓜達爾港（Gwadar port）和“一帶一路”計畫都是“中國在重塑全球的嘗試”。而就印中兩國近期在拉達克地區發生的衝突，拉胡爾·甘地表示，“從戰術的角度來說，他們正在改善他們的位置，不論是在（中印邊境爭議地區）碟木綽克（Demchok），加爾萬（Galwan），還是在班公湖地區（Pangong）”。他聲稱，中方正在相應地區干擾印方修建高速公路的計畫。

拉胡爾·甘地還暗指印度可能會同時被中國和巴基斯坦兩面夾擊，他說，“如果我們從更為宏大的角度來看，他們希望與巴基斯坦在克什米爾地區搞事情”。他續指，中印近期發生的邊境衝突事實上是中方在向印度總理施壓。他指控中國正在向莫迪總理的強人形象發起挑戰。他揚言，中方明白莫迪為了自己能作為一個有效的政治家生存下去，就必須保護他所提出的“56英寸胸膛”的概念。

2014年的印度大選中，莫迪陣營為了就他的強人形象造勢，一度描述他是一個擁有“56英寸胸膛”的領導人。拉胡爾·甘地稱，通過兩國邊境衝突，中國正在告訴莫迪先生，“如果你不聽話，我們將摧毀你作為強人領袖的概念”。他表示，自己對莫迪已經向中方將摧毀其形象的危險而屈服感到擔心。他說，“我擔心的是，中國人正坐在我們的領土上，而我們的總理則公開說這不是事實”。他警告稱，“如果莫迪放任中國人因為他的形象而操控他的話，印度總理便將毫無價值”。拉胡爾·甘地在推文寫道，莫迪通過製造了一個虛假的強人形象上台，這曾是他最強的優勢。他續稱，“但它現在是印度最大的弱點”。據悉，這一視頻在發布9個小時內在拉胡爾·甘地的推特上已得到超過110萬的點擊率。