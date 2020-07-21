美日澳三國海軍在南海、菲律賓海舉行聯合軍演

日本海上自衛隊7月21日通過推特介紹稱，美日澳三國海軍在南中國海和西太平洋舉行了聯合軍演。美國海軍亦在當天通過推特介紹稱，日本海上自衛隊、澳大利亞國防部隊和美海軍“里根”號航母打擊群於19日展開了在菲律賓海的三國演習。與此同時，美海軍“尼米茲”號航母打擊群於20日與印度海軍在印度洋安達曼—尼科巴群島（ Andaman and Nicobar islands）附近海域進行了聯合演習。

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此前，“尼米茲”號和“里根”號兩個航母打擊群17日在南海舉行了，美海軍本月內在南海海域舉行的第二次雙航母演習。由此可見，這兩個航母打擊群在結束了美海軍的雙航母演習後，便各自與日澳盟國和印度海軍分別在菲律賓海和印度洋舉行聯合軍演。針對美日澳三國海軍演習，日本海上自衛隊通過推特介紹稱，“7月19日-23日，（秋月級）護衛艦‘照月’號在南中國海和西太平洋，與美國海軍‘羅納德·里根’航母和澳大利亞海軍‘堪培拉’號兩棲攻擊艦進行了首次多邊訓練”。 日方稱，“海上自衛隊將基於‘自由和開放的印度太平洋’的願景，繼續與其他國家進行聯合訓練。”

另據美國海軍介紹，參與了此次三國海上軍演的美方代表是由“里根”號航母打擊群組成。“里根”號航母打擊群由航母“里根”號、第5艦載機聯隊、導彈巡洋艦“安提塔姆”號和導彈驅逐艦“馬斯廷”號組成。澳大利亞國防軍則派出了澳海軍旗艦“堪培拉”號兩棲攻擊艦、霍巴特級驅逐艦“霍巴特號” 、安紮克級巡防艦“斯圖爾特”號和“阿倫塔”號，及“天狼星號”補給艦共5艘艦船。日本海上自衛隊則如上文所述出動了秋月級護衛艦‘照月’號。

澳大利亞聯合作業組司令，海軍少將麥克・哈里斯（Michael Harris）受訪時表示，“能與美國和日本（海軍）共同合作這樣的機會是無價的”。他說，“維護海上安全和安保需要各方海軍能夠無縫合作。 我們海軍之間的綜合任務證明了澳大利亞、美國和日本之間的高度相互操作性和能力。”美方聲明稱，“美國海軍經常與地區盟友一道操作，通過共同的訓練與合作，加強對地區穩定的共同承諾，並建立自由開放的印度太平洋地區”。

聲明稱，“在整個合作演習期間，參與者將一起操作和訓練，在全方位作戰環境中進行綜合海上行動。專業的綜合參與使美國海軍及其盟國有機會在現有的牢固關係上更上一層樓，並改善對任何情況的集體準備和反應。”聲明稱，“澳大利亞和日本都與美國建立了長期的聯盟。 今年也是《美日安保條約》簽署的60周年”。

美海軍“安提塔姆”號指揮官卡德維爾（Russ Caldwell）上尉說，“我們與日本海上自衛隊和澳大利亞國防軍享有的高端相互操作性為我們提供了獨特的能力，可以在海上結隊並立即以先進水平操作。這凸顯了我們與日本和澳大利亞結盟的持久性。”他說，“美國很榮幸能與盟友在印太地區例行常規行動，像這樣的協調行動加強了我們對國際海事準則的共同承諾，並促進了區域穩定。”聲明稱，“‘里根’號航母打擊群是海軍唯一一個前沿部署的打擊群，也是美國最顯著的一個決心象徵。與澳大利亞國防軍和J日本海上自衛隊的盟友一起合作，加強了每個國家對基於國際規則的秩序的集體承諾”。