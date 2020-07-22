東京感染過萬 知事要求四連休盡量不出門

7月22日，日本東京都新增新冠感染者238人，到22日為止，東京都累計新冠感染者已經過萬，為10054人，而且幾乎每天還在以200人以上的新增感染者不斷增長，東京都知事小池百合子呼籲東京都民在23-26日的4連休中沒有必要和緊急的事情盡量宅在家裡，不要出門。

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東京都從7月9日開始連續4天超過200人，以後一直呈曲線上升趨勢，到20日為止的一周里日均新增219人，到22日為止，7月已經新增感染者3829人，超過實行緊急事態宣言的4月全月的3748人。

入院者也在驟增，從解除緊急事態宣言一個月後的6月25日的218人增加到7月21日的949人，是約一個月前的4.4倍。

而日本全國到21日為止最近7天新增感染者接近4000人。鑒於感染者的不斷增加，原定在8月1日開始的大型活動的鬆綁將延期。日本政府原本預定從8月1日開始，將大型活動限制在5000人之內的規定撤銷，但是現在決定，無論市內、室外的活動，都將維持在5000人之內，且占活動場所所能容納的人數的50%。

受新冠肺炎疫情的影響，日本國內旅遊業遭受沉重打擊。中央和日本各地為振興旅遊產從7月22開始實施“GO TO Campaign”補貼活動，為當地民眾和外都道府縣的遊客提供住宿補貼等。中央政府補貼國內旅費的一半，上限為住宿旅行每人每晚2萬日元，包括交通費在內的一日游為1萬日元，而由於東京都感染嚴重，從東京都出發和到達東京都的旅遊被排除在補貼旅遊之外，但是日本地方感染也在日益擴大，東京、神奈川、大阪府、愛知縣等都出現單日感染者在解除緊急事態後的最高值，大阪府22日感染者為121人，為新冠流行以來最高值。在6月7日至13日一周里，超過政府解除緊急事態宣言的標準之一，也就每周平均每天10萬人口中新增感染者為0.5人的，只有東京都、北海道、岐阜縣，另有33縣一周清零；而到7月14日到20日的一周里，清零縣只剩下5個，感染在全國再次鋪開。