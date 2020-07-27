印度再禁47款中國APP 275款中國APP上審核清單

印度《經濟時報》7月27日報道指，在禁用包括抖音國際版TikTok和微信在內的59款中國應用程序（APP）後，印度政府還已禁用了47款來自中國的應用。知情人士表示，這47款應用是此前被禁用應用的克隆應用。此外，印政府被指已經收集了一份包括275個中國應用的審核清單，以確定其是否存在任何損害印度國家安全及侵犯用戶隱私的行為。

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第二批被印方禁止的克隆應用包括TikTok Light和掃描全能王（camscanner）等47款中國應用。據悉，印度內政部下屬的印度網絡犯罪協調中心（CERT-In）是在24日作出的這一決定。印政府表示，該決定是根據印度《信息技術法》第69A條作出，這些應用被加入了6月時為了 "印度主權和完整"而被禁止的59款中國應用列表當中，包括TikTok、掃描全能王等知名且有大量存量用戶的應用。這些應用大多是類似於“Lite版”的應用克隆。

數日前，印度政府修訂了“2017年全體財政規則”（ General Financial Rules 2017），使得中國公司更難參與印度政府的設備和服務競標。新規定指出，任何來自於與印度接壤的外國公司要參與印度官方的物資、服務和工程項目競標時必須首先向印方註冊才能參與。此外，一名政府高級官員還告訴《經濟時報》稱，印度政府已經草擬了一份包括275款中國應用程序的清單，將檢查其是否存在任何違反印度國家安全和用戶隱私的行為。

該官員表示，印度政府的審查將會越來越嚴格，並且有可能禁止更多的中國互聯網公司在印度開展業務。這些應用程序包括：騰訊旗下遊戲“絕地求生”（PubG）、小米短視頻應用Zili、阿里巴巴網絡購物應用全球速賣通（AliExpress），以及字節跳動旗下音樂流媒體應用Resso和相機應用ULike等。

報道引述知情人士的話稱，“政府可能會禁止清單中的全部或其中的一部分。”另據應用程序分析公司Sensor Tower的估計，印度是PubG遊戲最大的市場，其在印度已有1.75億次下載，占其全球總下載量的24％。

印度內政部發言人尚未回應《經濟時報》對此事的詢問。但政府消息人士指出，印度政府正在籌措資金用以審查更多的中國應用程序。一位官員解釋稱，“由於安全原因，其中一些應用已被標記為紅色，而其他一些則因違反數據共享和隱私規則的應用也已經被單獨列出。”印度政府官員們還指出，這些應用對印度的主權和完整性“構成了威脅”。

據了解，在目前正在審查的中國應用程序中，有14個由小米開發的相關應用程序，而來自美圖、今日頭條、LBE Tech、Perfect Corp（玩美移動）、新浪、網易遊戲和Yoozoo Global的應用也都在清單上。此外，清單中還包括諸如Supercell之類由中國技術公司投資的企業所開發的應用，騰訊在去年收購了這家遊戲公司的多數股權。

另一位高級政府官員告訴《經濟時報》，印度政府有關部門正試圖制定法律或某種形式的法規，以便於對在印度運行的應用程序進行持續審查。這位人士說，“建立一套規則或規定程序可能會花費一些時間，但這是將來進行處理的正確過程。”不過，印度電子和信息技術部的官員也強調，印度政府將在採取任何禁令之前遵循正當程序。