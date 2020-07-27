莫迪紀念對巴作戰勝利21周年 尼赫魯重孫：中國已入侵印度領土

當地時間7月26日，印度紀念與巴基斯坦間1999年卡吉爾戰爭勝利21周年的日子，莫迪總理發表講話，其中不乏對巴基斯坦的強硬言論。儘管莫迪在講話中並未提及中國，但不少印媒認為，他在講話中傳遞出的信息卻似乎也在針對中國。此外，近期多次針對印中邊境衝突向莫迪發難的印度國大黨前主席胡爾·甘地（Rahul Gandhi）27日再次以在推特上發表視頻的方式，抨擊莫迪當局對時局的解讀，並強調“中國人已經入侵了印度的領土”。

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卡吉爾戰爭指的是1999年5月至7月之間印度與巴基斯坦之間的武裝衝突。戰爭的直接起因是由於巴基斯坦軍隊越過了印度控制線，進入了印控地區。印度軍隊展開反擊作戰，代號為“勝利行動”（Operation Vijay）。雙方軍隊在7000米以上的山地交戰，這也是戰爭史上兩軍交戰海拔最高的戰役。最終，印度軍隊奪回失地，巴基斯坦軍隊撤回控制線。

莫迪當天在每月例行的廣播講話中回憶這場戰爭時提到，巴基斯坦當年在背後中傷印度，其試圖偷偷地掠取（印度）土地，並在印度試圖改善兩國關係的時候轉移人們對其內部事務的注意力。他在講話中援引梵語名句形容巴基斯坦是一個死不悔改，強迫性傷害所有人，包括那些曾伸手幫助他的敵人。他說，“對於惡人，無緣無故對一個人或所有人的敵意自然而然的存在”。他指出，對於這類人來說，他們總是在想着傷害他人，甚至祝福他們的人。

莫迪稱，“這樣的敵意最終會使惡魔自身付出昂貴的代價，正如巴基斯坦在卡吉爾一役一樣”。他在講話中還對國內的批評聲音加以回應並稱，“有時，我們對事件本質並未留意，我們在社交媒體上鼓勵一下對國家有害的事情。我們不停的在好奇心的驅動下轉發（這些信息）。儘管我們知道它們是錯誤的，我們卻仍然如此下去。”他強調，“在當下，戰鬥不是僅在邊境上發生，它們還在國內中進行，在很多領域同時展開”。

莫迪在講話中還引用了已故印度政治家和詩人阿塔爾·比哈里·瓦傑帕伊，1999年的一次講話中的名句。瓦傑帕伊在這次講話中則引用了聖雄甘地的真言，“面對兩難時，為了得出應做什麼不應做什麼的決定，我們必須想到印度最窮困和最需要幫助的人們”。

《印度時報》26日在報道他的這一表態時寫道，“莫迪描述的巴基斯坦‘背叛’的情況，與中國在兩國邊境實控線侵略的相似程度是驚人的，儘管他在講話中一次也沒有提到中國”。此外，報道提到，莫迪對巴基斯坦的描繪述似乎也適用於中國。

此外，來自尼赫魯-甘地家族的印度反對黨國大黨前主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）27日再次發布就中印邊境爭端向莫迪當局發難的批評視頻。此前，針對這一事件莫迪曾聲稱沒有人入侵印度領土，也沒有印度領土被外國勢力所佔領。對此，拉胡爾·甘地反駁說，“中國人已經入侵了印度的土地”。他強調，“隱瞞真相放任他們侵佔則是反國家主義的”。他表示，讓這一事件得到印度民眾的關注才是愛國的，而不是撒謊，並揚言不惜要為此犧牲自己的政治生命。