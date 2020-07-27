韓美紀念韓戰聯合國軍參戰 金正恩紀念停戰協定簽訂並贈手槍

韓國總理丁世均7月27日出席在首爾東大門設計廣場舉行的韓國戰爭聯合國軍參戰日紀念儀式並表示，實現韓半島永久和平才是對無私奉獻的參戰勇士的最佳回報。另據朝中社同日報道，在“祖國解放戰爭勝利”（《韓朝停戰協定》簽訂）67周年之際，“白頭山”手槍授予儀式26日在朝鮮勞動黨中央委員會大樓舉行。

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據韓聯社報道，丁世均表示，韓國政府秉承參戰烈士的遺志，繼續為實現韓半島和平與安全竭盡全力。韓半島和平之門尚未完全敞開，韓方將率先從可行之事着手，謀求新的和平之路。丁世均說，聯合國軍的犧牲和獻身為韓國的自由和平與繁榮奠定了基礎，韓國永遠銘記每位勇士的“聯合國”精神。

聯合國軍司令兼駐韓美軍司令羅伯特·艾伯拉姆斯在開場白中指出，韓國在停戰體制下實現繁榮發展，為全球樹立了典範。他強調，根據《韓朝停戰協定》的宗旨，有關各方應以和平方式解決韓半島問題。

艾伯拉姆斯當天在板門店聯合警備區韓方一側的“自由之家”出席《停戰協定》簽訂67周年紀念活動並致辭。他表示，從六十七年前起至今有一個不變的事實，那就是沒有什麼能比國際社會履行《停戰協定》的決心更有助於韓國的安全。

艾伯拉姆斯提出，去年今日親眼目睹韓朝緊張局勢緩解，形勢樂觀，但今年卻變得不太明朗。我們身在緊鄰軍事分界線的“自由之家”就是告訴世人六十七年前為何要簽訂《停戰協定》，那便是停止在戰爭中付出極其昂貴的代價。

據悉，當天紀念儀式的主題為“光榮歲月”（Days of Glory）。除丁世均、艾伯拉姆斯之外，美國駐韓大使哈里·哈里斯、聯合國軍參戰老兵的後代等200餘人出席。聯合國軍司令部軍事停戰委員會首席代表、韓國陸軍少將姜仁淳（音譯）在發表講話時表示，《停戰協定》序言里明文寫着“旨在確立足以保證在韓國的敵對行為與一切武裝行動完全停止的停戰，以待最後和平解決的達成。”

另據朝中社報道，在“祖國解放戰爭勝利”（《韓朝停戰協定》簽訂）67周年之際，金正恩在當地時間26日下午授予朝鮮武裝力量主要指揮成員“白頭山”紀念手槍。報道稱，“金正恩出席授槍儀式，全體指揮官一齊向以天才的軍事睿智、卓越的軍事思想、無比靈活的智謀和老練成熟的領軍藝術開創革命黨軍建設新局面的金正恩敬禮。”

此外，金正恩還前往“祖國解放戰爭烈士陵園”，向朝鮮人民軍烈士致敬。