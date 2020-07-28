美環太平洋軍演下月展開 台國防部：爭取任觀察員

由美軍倡導的環太平洋軍演（RIMPAC）將於8月17日展開。針對台灣軍隊是否將受邀參與軍演的問題，台國防部7月28日表示，目前未獲正式通知，但會以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員參與人道救援等課目。

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1971年，美國海軍第三艦隊促成此計畫，意在提升各國間的相互合作。自1974年以後，環太平洋軍演改為每兩年舉行。它是全球最大的國際海上軍事演習；2012年以來每年有超過20個國家參加，今年第27次環太平洋軍演預定將於8月17至31日舉行。

隨着近來美中關係繼續僵持，美台關係不斷升溫，美國參議院還在23日通過了“2021財政年度國防授權法”。根據美參院軍委會6月公布的法案內容，涉台部分分別列在第2158條與2159條。法案指出，“台灣關係法”的實施與執行應隨着政治、安全、經濟動態與情勢而有所改變。法案提出，美國支持台灣發展具能力、有準備與現代化的防務武力，包括對台軍售與工業合作，同時建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習、美軍歐文堡國家訓練中心（NTC）聯合訓練等。

據中央社報道，台灣國防部周二上午召開例行記者會發言人史順文少將對此表示，“目前並沒有接到正式通知，但國軍會把握當前台美合作的良好契機，在有助於區域和平穩定、確保國家利益、符合軍事戰略及整體防衛構想下審慎評估，以循序漸進方式，優先爭取擔任觀察員，參與觀察聯合計畫作為與人道救援等重點科目。”另有報道顯示，共有25個國家的軍隊受邀參加此次軍演。受疫情影響，今年的環太平洋軍演僅將於夏威夷舉行海上訓練部分，先前受邀的以色列軍方並取消了參與的打算。