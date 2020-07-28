金正恩：靠自衛性核威懾力確保永久安全

自平壤方面消息，朝鮮最高領導人金正恩7月27日在 出席第六次全國老兵大會並發表講話時稱，我們憑藉可靠有效的自衛性核威懾力，確保祖國的永久安全和光明未來，半島將不再生戰。

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朝中社的報道指出，金正恩以朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官三重身份致辭。他表示，六二五戰爭（朝鮮戰爭）後的70年並非和平時期，朝鮮與敵對勢力不斷激烈對峙，帝國主義對朝鮮帶來的威脅和施加的壓力漸增，他們企圖阻礙朝鮮的發展，並侵略朝鮮。

金正恩聲稱，為了不讓戰爭的痛苦歷史重演，必須擁有遏制戰爭的絕對力量，因此朝鮮踏平坎坷走向了成為“擁核國”的自主發展之路。他揚言，朝鮮如今變得強大，帝國主義和敵對勢力的任何壓迫和軍事威脅不會動搖朝鮮的安全。現在誰都不敢覬覦朝鮮，若有任何一方挑釁必將付出應有的代價。

活動中，金正恩向中國人民志願軍參戰老兵致敬，並鼓勵朝鮮的年輕一代秉承參戰老兵的崇高精神克服當前的危機。據悉，這是金正恩繼2015年後第二次出席全國老兵大會並發表講話。韓聯社分析認為，在國際社會對朝制裁、新冠病毒疫情重創民生經濟的背景下，金正恩可能要藉此進一步鞏固政權安全，從而加強內部團結。

首爾方面，韓國國防部28日向國會提交的一份工作報告顯示，自朝鮮上月宣布擱置對韓軍事行動計畫後，至今沒有觀測到朝軍有異常動向。報告稱，朝鮮軍隊正在進行夏季訓練，並為勞動黨建黨75周年紀念活動做準備。另外，寧邊核設施處於長期關閉狀態，豐溪里核試驗場周邊也無可疑動向，但仍發現導彈項目相關設施內有人員和車輛出入，說明朝鮮沒有停止導彈研發工作。

韓國國防部的報告還指出，今年韓美聯演將重點評估韓軍為收回戰時作戰指揮權是否具備“完全作戰能力”（FOC）。韓方將吸取去年基本運營能力（IOC）評估時的經驗教訓，為本次評估做了充分準備。雖然上半年的韓美聯演被迫推遲，但韓美通過戰鬥參謀團訓練與幹部培訓鞏固了聯防態勢，為開展完全作戰能力（FOC）評估營造條件。此外，韓美在當天通過了《韓美導彈指南》修訂案，解除韓國運載火箭固體燃料使用限制。由此，韓國今後可研製擁有民用固體燃料運載火箭。