駐日美軍司令：將幫助日本監控前所未有的中國海上侵入

駐日美軍司令凱文·施耐德中將（Kevin Schneider ）在周三表示，美國軍方將幫助日本監控在日方控制下的東海諸島周圍所遭受的“前所未有的中國侵入”。對此，中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上回應指，我們希望有關方面多做有利於地區和平穩定的事，不要採取不利於地區和平穩定的言行。

廣告 繼續瀏覽後續

施耐德在一次線上新聞會上表示，在過去一百天中，中方“侵入”釣魚島附近海域的次數之多前所未有，美國可幫助日本監控釣魚島附近的中方船隻。他指出，“美國對幫助日本政府應對這一局勢的承諾絕對堅定不移地達到100％。”他續稱，“它們（中國船隻）每個月都會在（爭議海域）進出數次，現在我們看到它們基本上是停在那裡了，真正挑戰了日本政府。”

北京方面，汪文斌就相關提問回應指，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法是中方的固有權利。我們希望有關方面多做有利於地區和平穩定的事，不要採取不利於地區和平穩定的言行。

此前，日本廣播協會（NHK）曾報導指，當地時間22日，日本海上保安廳在釣魚島毗鄰區海域發現正在航行的4艘中國海警船。NHK稱，至此，日方已連續100天在釣魚島毗連區發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島所謂“國有化”以來的最長連續天數紀錄。

日本在亞洲擁有最多的美國駐軍，其中包括一個航母打擊群、戰鬥機中隊和在沖繩島部署的兩棲部隊。日本大約有50000名美軍官兵及家屬。