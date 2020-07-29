5架法制陣風戰機飛抵印度 越南向日本借3.4億美元建6艘巡邏艇

印度從法國訂購的5架法制“陣風”戰鬥機（Rafales）已於7月29日抵達印度北部的安巴拉空軍基地（Ambala Airbase）。另據消息顯示，越南在28日與日本簽署了3億4820萬美元的貸款協議，以為越南海洋警察司令部建造6艘巡邏艇。

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據悉，印度空軍的首批5架陣風戰鬥機已經在當天於印度北部的哈里亞納邦安巴拉空軍基地着陸。印度國防部長辛格（Rajnath Singh） 稍早前在推特上發布消息指，首批5架陣風戰鬥機已進入印度領空，印度空軍出動兩架蘇-30MKI戰鬥機為其護航。根據新德里電視台的報道，7月27日上午，由法國達索公司為印度生產的首批5架陣風戰鬥機從法國南部波爾多的梅里尼亞克空軍基地起飛，前往印度本土。從法國飛抵印度的航程大約為7000公里，期間需要由法國空軍的空客A330 MRTT加油機為其進行空中加油保障，並會在阿聯酋Al Dhafra空軍基地降落一次，預計於29日飛抵印度安巴拉空軍基地。

28日，印度駐法國大使館還在社交媒體上發布了5架陣風戰鬥機在地中海上空進行空中加油時的畫面。印度空軍發布的消息稱，首批飛往印度本土的5架陣風戰鬥機分別為3架單座機和2架雙座機，將首先裝備位於安巴拉空軍基地、綽號“金箭”的第17飛行中隊。據了解，印度在2016年通過政府間交易以590億盧比（約88億美元）的價格從法國購買了36架陣風戰鬥機中，目前已經10架已經交付，除了已經飛往印度本土的5架外，其餘5架將留在法國接受訓練任務。

對於這一消息，辛格周三連續發推文稱，“飛鳥們已安全降落在安巴拉（基地）。印度陣風戰鬥機的降落標誌着我們軍事史上一個新時代的開始。這些多用途戰機將徹底改變印度空軍的能力”。他還寫道，“我祝賀印度空軍專業的執行了交接任務。我相信第17‘金箭’中隊將繼續恪守其座右銘‘勇攀高升’。我對印度空軍的戰鬥能力得到及時的提升感到非常高興。”辛格稱，“我想補充一點，如果有人應該為印度空軍的這種新能力感到擔憂或批評，應該是那些想要威脅我們領土完整的人。”同樣就這一消息，印度總理莫迪也表示歡迎。

另據越南“人民報”報導，越南28日和日本國際協力機構（JICA）簽署協議，貸款3億4820萬美元以建造6艘巡邏艇，貸款為期40年有10年寬限期。巡邏艇將由日本承包商建造。報導稱，這些巡邏艇預定於2025年10月交付越南海洋警察司令部（Vietnam Coast Guard）。報導並未提供巡邏艇的細節。這些巡邏艇“旨在加強執法及海上救援行動，確保安全保障、海上安全以及越南的航行自由。”