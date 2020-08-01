韓國大邱天地教會88歲教主被拘押

據法新社從韓國地方法庭獲悉，曾是韓國疫情感染中心的大邱“新天地教會”88歲教主李萬熙今天8月1日受到拘押。他涉嫌向政府提供參加集會教眾的不實清單和地點，引發嚴重後果。

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在冠肺疫情初期，大邱新天地教會爆發大規模集體感染，導致韓國疫情失控。教主李萬熙，周六以涉妨礙政府防疫工作受到拘押。

被反對者稱為邪教的天地教會被指向政府衛生部門提供參加教會集會人員的不實清單和地點。之前，天地教會表示，由於擔心其成員受到社會歧視，而沒有公開教徒的真實信息。據韓聯社引述法院的指控，該教會涉嫌銷毀證據。

今年2月韓國受到冠狀病毒疫情重創：在全國確診的4000多個感染病例中，大邱教會的成員佔比超過一半。據韓國衛生當局統計，截止到7月19日，天地教會感染冠狀病毒的信徒在韓國感染人群中佔比38%。

新天地教會周六在一份聲明中強調，他們的教主被拘押，並不代表對他的有罪判決。該聲明還指出，李萬熙教主從未對其下屬下達命令，讓他們扣留信息，他只是對政府過分要求獲得教眾的私人信息，感到擔憂而已。

此外，李萬熙還涉嫌自2015年至去年，挪用教會56億韓圓（469萬美元）的教會基金，並未經授權在公共機構場所舉辦宗教活動。

不過，由於李萬熙已經88歲，並患有慢性疾病。法官表示，李萬熙這種情況不適合坐牢。

韓國是國際社會經常提到的管控疫情的模範國家之一。該國管控疫情獲得高效率的三個工具是：“追查”，“測試”，“治療”。

8月1日周六，韓國新增31個確診病例，在全國5200萬人口中，累計確診感染病例為1萬4.336例。