Covid-19：印度宗教節日受疫情干擾

存檔圖片：印度孟買醫護人員在前往做Covid-19的檢測途中。 Image d'archive: Des personnels soignants viennent faire des tests du coronavirus à Bombay

正處Covid-19疫情中的印度8月份迎來許多宗教節日。信仰伊斯蘭教的穆斯林周五慶祝宰牲節（Aïd），而印度教徒則在紀念他們的女神Lakshmi。

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據本台RFI法廣記者Côme周六（2020年8月1日）發自新德里報道，有着近兩千萬穆斯林的印度周五度過了一個十分特別的宰牲節。在這一宗教節日期間，各州制定其控制疫情蔓延的規則，尤其是在清真寺中要遵守的社交距離。

在馬哈拉斯特拉邦（Maharashtra），依照傳統聖神的活羊交易轉為網購方式，造成價格暴漲，引發不滿。在與尼泊爾接壤的北方邦（Uttar Pradesh），印度教一名議員還發表了令人震驚的言論。

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印度教徒也採取了預防措施，這並非毫無困難。當天，人們慶祝財富女神Lakshmi。

在班加羅爾市中心，亞洲最大的花卉市場之一被關閉，以避免人群。對此，一名前來購買祭品的民眾表示，但這造成人們到其它地方去聚集。她還表示，今年人們將在家中過節，用花果來裝飾女神。但幸福的印度人忘記了在市場上要遵守社交距離規則，太亂了，當局應該整頓。

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卡納塔克邦（Karnataka）目前成為了印度的一處疫情重地。班加羅爾市政府呼籲其市民保持謹慎，因為，八月份還有眾多的印度教節日。在健康與奉獻之間，人們可能需要做選擇。

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