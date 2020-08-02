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Covid-19/亞洲/醫療衛生

Covid-19:菲律賓首都又要封城戰疫？

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存檔圖片：菲律賓首都馬尼拉醫院裡的一名女護士 攝於2020年4月22日 Image d'archive: Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020.
存檔圖片：菲律賓首都馬尼拉醫院裡的一名女護士 攝於2020年4月22日 Image d'archive: Une infirmière vérifie un patient qui s'est rétabli du coronavirus alors qu'il subit une procédure de don de plasma dans un hôpital de Manille le 22 avril 2020. © MARIA TAN / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分鐘

包括醫生和護士在內，菲律賓百萬醫務人員在致總統杜特爾特的公開信中發出預警，他們在與Covid-19病毒所展開的抗疫鬥爭中，正逐漸處於下風；如果不恢復更嚴格的封城措施，醫療體系有崩潰風險。屆時，菲律賓政府針對Covid-19疫情的危機管理就有可能功虧一簣。

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據本台RFI法廣法文報道，在菲律賓，這封質疑政府危機管理的公開信是醫務界為控制Covid-19疫情蔓延所發起的最大規模的一次呼籲。而杜特爾特總統則想要顯示他對醫務界的這一呼籲並非無動於衷。

菲律賓醫務界提出再次封城

菲律賓總統周六（2020年8月1日）宣布，他已指示其因應Covid-19抗疫小組，對這一由80個組織，代表了8萬名醫生和百萬護士，發出的共同呼籲做出回應。醫務界要求制定一項切實的綜合行動方案，呼籲在首都馬尼拉及周邊地區實施更嚴格的封城措施，否則可能會在針對Covid-19的戰“疫”中敗北。

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菲律賓疫情捲土重來攀新高

僅在周六當天，菲律賓境內就統計到近5000個新案例，全國感染人數現已達10萬。如果再不採取措施，菲律賓衛生體系有崩潰風險，因為，醫務人員的死亡人數也在攀升。而且，有越來越多的醫務人員提出辭職，同時，由於資源匱乏，部分醫院現已不再接收新患者。

菲律賓總統的態度目前還比較含糊，其政府尚未做好再次進行更嚴格封城的準備。當地在七月中旬才剛剛放鬆嚴格的衛生管制。那為何對再次封城態度勉強？原因清晰明了，首都馬尼拉及其周邊地區占菲律賓全國經濟的比重高達三分之二，在Covid-19疫情爆發前是亞洲經濟增長最迅猛地區之一。

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