Covid-19:菲律賓首都又要封城戰疫？

包括醫生和護士在內，菲律賓百萬醫務人員在致總統杜特爾特的公開信中發出預警，他們在與Covid-19病毒所展開的抗疫鬥爭中，正逐漸處於下風；如果不恢復更嚴格的封城措施，醫療體系有崩潰風險。屆時，菲律賓政府針對Covid-19疫情的危機管理就有可能功虧一簣。

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據本台RFI法廣法文報道，在菲律賓，這封質疑政府危機管理的公開信是醫務界為控制Covid-19疫情蔓延所發起的最大規模的一次呼籲。而杜特爾特總統則想要顯示他對醫務界的這一呼籲並非無動於衷。

菲律賓醫務界提出再次封城

菲律賓總統周六（2020年8月1日）宣布，他已指示其因應Covid-19抗疫小組，對這一由80個組織，代表了8萬名醫生和百萬護士，發出的共同呼籲做出回應。醫務界要求制定一項切實的綜合行動方案，呼籲在首都馬尼拉及周邊地區實施更嚴格的封城措施，否則可能會在針對Covid-19的戰“疫”中敗北。

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菲律賓疫情捲土重來攀新高

僅在周六當天，菲律賓境內就統計到近5000個新案例，全國感染人數現已達10萬。如果再不採取措施，菲律賓衛生體系有崩潰風險，因為，醫務人員的死亡人數也在攀升。而且，有越來越多的醫務人員提出辭職，同時，由於資源匱乏，部分醫院現已不再接收新患者。

菲律賓總統的態度目前還比較含糊，其政府尚未做好再次進行更嚴格封城的準備。當地在七月中旬才剛剛放鬆嚴格的衛生管制。那為何對再次封城態度勉強？原因清晰明了，首都馬尼拉及其周邊地區占菲律賓全國經濟的比重高達三分之二，在Covid-19疫情爆發前是亞洲經濟增長最迅猛地區之一。

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