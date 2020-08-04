印度政府禁用百度和微博 相關應用程序被下架

自新德里方面消息，印度政府已要求谷歌和蘋果商店下架百度和微博這兩款中國公司的應用程序（App），並已照會本國互聯網服務供應商對其進行封鎖。

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據《印度時報》8月4日報道指，6月29日，印度電子信息技術部曾宣布禁止包括抖音國際版TikTok和微信在內的59款中國應用。印度政府表示，這些來自中國的應用程序從事活動有損印度主權、國防、國家安全和公共秩序。7月28日，印度電子信息技術部部長辦公室在推特轉發了一則新聞，新聞稱印度政府已決定開展第二批禁用中國網絡程序的決定，該禁令涉及47個中國公司開發的程序。

儘管印方在宣布禁止第二批中國應用程序後並未像第一批那樣以名單方式公布，但這47個應用程序被指大多是第一批被禁中國應用程序的簡化版，所謂的“克隆”程序。對此，一名來自印度當局的消息人士介紹稱，此次遭禁的百度和微博位列第二批被禁中國應用程序之列。消息人士還表示，印度政府正在考慮禁止更多的來自中國的引用程序。

印度總理莫迪曾是微博的用戶之一，但在中印兩國自6月中旬發生邊境衝突後，莫迪微博認證賬號被主動註銷，原有的 113 條微博清空。此前，百度創始人李彥宏在今年1月份首次走訪印度市場，其在IIT-Madras 大會上曾表示，印度是世界上增長最快的智能手機市場之一。他走訪印度之行被看作是百度為了在印度市場“迎頭趕上”的舉措。

另據之前的報道顯示，印度政府當下正在審查大約275個來自中國的應用程序，備受歡迎的“吃雞遊戲”PUBG Mobile也在此列。此外，小米的Zili以及AliExpress、Resso等應用也在該名單當中。而在印度對第一批59個中國應用程序頒髮禁令後，名單當中的它們也已從谷歌應用商店和蘋果商城中被刪除，並且安裝包也無法正常使用。