印度禁止中國等陸地鄰國企業參與商業煤礦拍賣
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據當地媒體報導，印度煤炭部8月3日發布的一份新聞稿指出，當局已對外資在該國參與煤礦拍賣的政策進行了修訂。根據修訂內容，來自任何與印度領土接壤國家，或其受益人來自這些國家的外國公司不得參與對印度本國煤礦的商業拍賣，而必須走受政府審查的道路。
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據悉，印度官方對這一政策進行修訂前，外商被允許對印度國內煤礦進行100%的投資，其中包括對與煤礦加工有關的基礎建設投資。印度政府為了吸引更多的外資來參與該國的煤礦開採項目，還專門於今年5月對於2015年通過的“煤礦特別條款法”進行了修訂，以便於以招標形式吸引外資，增加在這一市場的國內外商家的競爭。此前，印度國會還於3月通過了一項法律，將印度國內的商業煤礦開採市場向其國內外的煤炭開採商開放。
但據印度煤炭部公布的這一最新法律修訂稿顯示，“與印度擁有陸地邊界的國家的實體，或投資印度的實益擁有人位於這個國家或是該國的公民，則只能根據政府道路進行投資。”由莫迪總理領導的印度政府在今年6月對外開放了就41個煤炭塊的開採拍賣。相關報導指，中國神華能源公司和中煤能源均屬於全球十大煤炭公司之列。近日，印度煤炭部公布初步統計數據顯示， 2020年1-6月份，印度全國煤炭總產量4.06億噸，同比減少602萬噸，下降1.5%。