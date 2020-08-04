印度/中國/經濟

印度禁止中國等陸地鄰國企業參與商業煤礦拍賣

採煤的印度煤炭工人資料圖片 © 路透社圖片

作者： 弗林 1 分鐘

據當地媒體報導，印度煤炭部8月3日發布的一份新聞稿指出，當局已對外資在該國參與煤礦拍賣的政策進行了修訂。根據修訂內容，來自任何與印度領土接壤國家，或其受益人來自這些國家的外國公司不得參與對印度本國煤礦的商業拍賣，而必須走受政府審查的道路。