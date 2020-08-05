莫里森：美中之間爆發戰爭不再不可想象 中國增長需促進印太穩定

澳大利亞總理莫里森8月4日以視頻的方式參加了今年的阿斯彭安全論壇(Aspen Security Forum)並發表講話。隨後，當被問及澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)近日擬文稱，美中之間發生武裝衝突的可能自韓戰後再現的觀點時，莫里森回應指，儘管澳方的國防政策更新對此有不同的描述，但承認在之前此類不可想象的結果被考慮的背景有所改變。

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莫里森於美國當地時間周二下午出席了這一論壇。他首先發表了題為“明天的印太地區”約14分鐘的演講，並在隨後與哥倫比亞廣播公司的“面向全國”節目主持人布倫南(Margaret Brennan)，及觀眾進行了提問互動。演講中，莫里森主要詮釋的三大問題包括：澳大利亞對新冠疫情和疫情後環境的戰略前景評估，澳方對新冠疫情挑戰的回應，及作為盟友，澳大利亞和美國如何能夠共同努力以促進兩國共享的自由社會、開放市場和主權獨立的目標，特別是在澳洲所處的區域。

莫里森表示，印太地區當下是戰略競爭的中心，關於領土主張的緊張情緒正在增長，軍事現代化的步伐是空前的，民主國家面臨外國干涉的新威脅，網絡攻擊的頻率和複雜度不斷提高，虛假信息被用來操縱自由社會。他認為，允許我們繁榮發展的貿易規則卻並沒有為迎接新的挑戰而演變。他續指，而且，經濟脅迫越來越多地被用作治國的手段。莫里森稱，“可以公平地說，2020年，我們的‘國際社會’處於壓力之下。”

莫里森談到，對此，一些人的反應是擔心基於規則的國際秩序遭受削弱，這也情有可原。 他提出，我們希望看到以已經商定的規則和規範為框架的國際參與，而不是粗魯的經濟或政治脅迫。他直言，我們實際上也不認為對過去的渴望就等於一項戰略。他提到，全球政治中的權利分配已經發生變化，各方必須面對現實的世界，而不是按照自己想看到的世界行事。他稱， 被人們所認知為“美國世紀”的自由規則和規範正在受到攻擊。他表示，我們應對此有所反應。

莫里森稱，“至關重要的優先事項是在印度太平洋建立持久的戰略平衡。讓志趣相投的國家更團結，更一致，更經常地採取行動。 統一戰線 ”。他介紹指，作為地區中的一員，澳大利亞也有所行動，為建造一個這樣的明天而努力。他還借用了達芬奇的名言以總結澳方的態度指，“我已銘記行動之迫切性，知道還不夠，我們必須應用；願意還不夠，我們必須行動。”莫里森舉例稱，澳洲政府在他的領導下於上個月發起了2020國防戰略更新。

講話中，莫里森表示，無論是對印太地區的方式還是在與大小不一的國家進行接觸時，澳洲都堅持一個基石，那就是“我們相信一個積極的全球化，像澳洲這樣的國家與其他的國家以一種平等和主權國家的方式進行直接接觸，並通過論壇對話以追求這些共同的目標。”他接着指，澳大利亞歡迎中國成為澳方的主要經濟夥伴，這對於澳洲和全球的經濟及印太地區都非常重要。

莫里森說，但是隨着經濟的增長，確實也迎來了經濟和更廣泛的戰略責任。他談到，與中國的新地位相對應，中方應發揮促進區域和全球穩定的作用；這種作用是關於更廣泛的全球和區域利益，而不是狹隘的國家或抱負利益。他說，“因為現在全球對於中國的期望更高，而美國也一直如此。中美兩國共同負有特殊責任，必須堅持建立國際社會的‘共同規則’”。莫里森稱，“現在，這意味着尊重國際法和和平解決包括貿易爭端在內的分歧。這意味着對基於規則的經濟互動的承諾。”他強調，“無論是在國際體系中強制行事，還是主動放棄都不是前進的道路。”

莫里森的演講結束後，布倫南在提問環節向他提到，陸克文在本周發表的一篇文章中預測稱，自韓戰結束以來，美中兩國之間發生武裝衝突的可能首次再現。後者認為世人當下面對不光有新冷戰的可能，熱戰也包括在內。對此，莫里森回答稱，澳大利亞的國防戰略更新的表述有所不同，也並沒有像陸克文筆下的如此具有戲劇性，但從國防戰略角度來看，澳方承認在之前此類不可想象的結果其被考慮的背景有所改變。

莫里森稱，當然發生了變化；所以他認為志趣相同的國家應該統一戰線，而有時這些國家對事物的見解並不需要完全一致。他以澳大利亞和越南這樣兩個政治體制完全不同的國家，卻在南中國海和區域內貿易關係等問題上所持有共同立場的例子對此加以說明。他強調，這些國家不光是在對社會的構成上享有共同看法，還包括那些對於印太地區的未來擁有共同見解的國家。

莫里森說，無論各國的政治體制是什麼樣的，他們都很正當的希望一個獨立、主權國家，不受任何脅迫和干預，有機會為本國人民發展，及提高經濟和社會的印太地區環境。他表示，美國在該地區的存在一直是實現這一目標的非常積極的力量。他續稱，“我想看到，隨着中國已經發展了自己的經濟體，我們也對此非常歡迎。而且我認為這一觀點與美國國內表達出的某些觀點有些不同。我們歡迎中國的增長，對澳大利亞很棒，對我們地區也很棒。我們只是不想看到增長轉化為印太地區更大範圍的動蕩，因為我們認為這會破壞這一地區的繁榮。”