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政治/遠東/伯力

俄羅斯遠東伯力何以有反莫斯科之聲

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俄羅斯伯力民眾冒雨示威 攝於 2020年8月1日 Des manifestants bravent la pluie dans la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur Sergeï Furgal, le 1er août 2020.
俄羅斯伯力民眾冒雨示威 攝於 2020年8月1日 Des manifestants bravent la pluie dans la ville de Khabarovsk pour soutenir leur gouverneur Sergeï Furgal, le 1er août 2020. © REUTERS/Evgenii Pereverzev 路透社
作者： 尼古拉
1 分鐘

俄羅斯聯邦遠東地區哈巴羅夫斯克邊疆區Khabarovsk位於首都莫斯科6000公里以外，與中國黑龍江省相鄰。當地首府用中文也被稱之為：伯力。如今為何出現了反莫斯科的聲浪？

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據本台RFI法廣常駐莫斯科記者Daniel周三（2020年5月8日）的法文報道，俄羅斯伯力地區民眾的憤怒源自在2018年競選中戰勝執政黨候選人的當地行政首長Sergeï Fourgal於一個月前的2020年7月9日突然被捕。其支持者如今認為，他是一名政治爭紛的受害人。

Covid-19與示威集會

現場情況顯示，為了他們的行政長官，當地街頭在幾小時內就聚集了數萬名示威者。Laura笑容滿面地回憶了他們在示威最初幾天時的情形。在第一天，有人告訴他們，由於Coronavirus禁止示威。而示威者則表示，人們只是想要喂鴿子。如今，人們天天這麼做。被捕的當地民選行政首長如今被控在2000本世紀初葉，捲入了系列謀殺。

被捕行政長官的支持者中，有伯力當地的一名律師。他在採訪中表示，不知道被捕行政長官是否有罪，但真正問題是，為什麼現在逮捕他？為什麼是在事發15年後？這名律師深信，民選行政長官是由於在2018年擊敗執政黨候選人而遭懲罰。伯力的示威者認為，這如同他們的選票被中央政府竊取。這是不公正的。當地在前蘇聯垮台後，多年來充滿了失落感的民眾，指責當局把遠東撂在一邊。

伯力的一名記者表示，當地人收入的80%被納入預算。人們聽說有投資，但對日常生活沒有改變。伯力當地的平均工資是每月3萬盧布左右，即大約350歐元。這真的不多。過去10年至15年，當地民眾越來越貧困。

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人群聚集在當地行政中心前的列寧廣場。Larissa用其自己的話語證實了前面記者的分析。這位現已退休的伯力女居民對當前的經濟衰退感到不安。她表示，當地人原先都是從事工業，現在只剩下售貨員的工作了。她的兒子是一名工程師，但如今只能幹保安的活。這位女士對中央政府感到憤怒，她表示，曾長期支持普京，但現在後悔了。

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