俄羅斯遠東伯力何以有反莫斯科之聲

俄羅斯聯邦遠東地區哈巴羅夫斯克邊疆區Khabarovsk位於首都莫斯科6000公里以外，與中國黑龍江省相鄰。當地首府用中文也被稱之為：伯力。如今為何出現了反莫斯科的聲浪？

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據本台RFI法廣常駐莫斯科記者Daniel周三（2020年5月8日）的法文報道，俄羅斯伯力地區民眾的憤怒源自在2018年競選中戰勝執政黨候選人的當地行政首長Sergeï Fourgal於一個月前的2020年7月9日突然被捕。其支持者如今認為，他是一名政治爭紛的受害人。

Covid-19與示威集會

現場情況顯示，為了他們的行政長官，當地街頭在幾小時內就聚集了數萬名示威者。Laura笑容滿面地回憶了他們在示威最初幾天時的情形。在第一天，有人告訴他們，由於Coronavirus禁止示威。而示威者則表示，人們只是想要喂鴿子。如今，人們天天這麼做。被捕的當地民選行政首長如今被控在2000本世紀初葉，捲入了系列謀殺。

被捕行政長官的支持者中，有伯力當地的一名律師。他在採訪中表示，不知道被捕行政長官是否有罪，但真正問題是，為什麼現在逮捕他？為什麼是在事發15年後？這名律師深信，民選行政長官是由於在2018年擊敗執政黨候選人而遭懲罰。伯力的示威者認為，這如同他們的選票被中央政府竊取。這是不公正的。當地在前蘇聯垮台後，多年來充滿了失落感的民眾，指責當局把遠東撂在一邊。

伯力的一名記者表示，當地人收入的80%被納入預算。人們聽說有投資，但對日常生活沒有改變。伯力當地的平均工資是每月3萬盧布左右，即大約350歐元。這真的不多。過去10年至15年，當地民眾越來越貧困。

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人群聚集在當地行政中心前的列寧廣場。Larissa用其自己的話語證實了前面記者的分析。這位現已退休的伯力女居民對當前的經濟衰退感到不安。她表示，當地人原先都是從事工業，現在只剩下售貨員的工作了。她的兒子是一名工程師，但如今只能幹保安的活。這位女士對中央政府感到憤怒，她表示，曾長期支持普京，但現在後悔了。

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