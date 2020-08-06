越南外交部：未經越方批准爭議海域開展各項活動均無價值

越南外交部發言人黎氏秋姮8月6日在回答記者提問時表示，“黃沙群島（中國稱西沙群島）和長沙群島（中國稱南沙群島）是越南領土不可分割的一部分”。她稱，“在這個群島上開展而未經越南准許的各項活動都無價值並不利於東海（南海）地區和平、安全和穩定。越南堅決反對。”

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據越通社報道，有記者在會上提問稱，越南對中國出動軍艦和戰鬥機前往包括渚碧礁在內的越南長沙群島建造的基礎設施這一行動有何反應？對此，黎氏秋姮回答說，“黃沙群島和長沙群島是越南領土不可分割的一部分。在這個群島上開展而未經越南准許的各項活動都無價值並不利於東海地區和平、安全和穩定。越南堅決反對。”

關注中國在東海建立監測網絡，黎氏秋姮再一次強調，“維護東海和平、穩定和安全是地區各國和國際社會的共同利益和責任。因此，各國的一切活動需負責任地進行和有善意的，旨在實現上述目標。”

另就中國公布按照中方法律規定的《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》，黎氏秋姮指出，“中國把越南黃沙群島列入該《規則（2020）》已侵犯了越南對該群島的主權，不利於東海和平、穩定和合作環境。越南的一貫立場是涉及越南黃沙和長沙群島而未經越南准許的一切活動都為侵犯越南主權的行為並無價值。”

對澳大利亞向聯合國遞交照會，駁斥中國在東海的主權聲索的信息做出評論時，黎氏秋姮強調，“各國向聯合國遞交照會在國際關係中比較正常。越南已在不同的場合闡述了本國對東海有關問題的一貫立場。越南認為各國應闡述對互相分享關於維護和促進東海和平、穩定、合作與發展的共同願望和目標。為了實現該工作，尊重海上法律秩序和負責任、有善意和充分實施1982年《聯合國海洋法公約》是必要的。”

北京方面，中國外長王毅5日在接受官媒新華社採訪時表示，“南海是地區國家的共同家園，不能成為國際政治的角鬥場。”他說，“事實已經證明，通過對話解決爭端才是最符合地區國家利益的正道，維護南海和平穩定是地區國家共同的任務。當前形勢下，中方建議排除一切干擾，儘快重啟‘南海行為準則’磋商，爭取早日達成這一有利於維護南海長治久安的地區規則。”