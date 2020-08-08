河野太郎：中國若擬武力改變南海現狀 需被逼付出高昂代價

日本國防大臣河野太郎8月7日在接受美國有線電視新聞網專訪時表示，中國企圖改變南海現狀，或將引發國際社會的嚴厲回應。

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河野太郎向CNN強調，“任何試圖以武力改變（南海）現狀的一方，都需被迫付出高昂代價。”針對中方在南海人工建造島礁上的軍事化問題，包括被指在這些爭議海域部署戰機、轟炸機和導彈等武器布局，他評價稱，北京努力將無名沙洲和礁石改造成一串橫跨南中國海成百上千英里，並具有高度防禦力的人工島，對促進或維護國際秩序沒有幫助。他續指，此舉破壞區域穩定，“南中國海的自由與開放的海事秩序，跟其他地方的一樣重要。還有發生在那裡的事，會引起國際社會關注。”

近期，已有美國和澳大利亞對北京就南海絕大多數海域的主權聲索提出反對。美國國務卿蓬佩奧曾在7月13日通過聲明強調， “世界不允許北京將南中國海視為其海上帝國。美國與我們的東南亞盟國與合作夥伴站在一起，根據國際法賦予它們的權利和義務，來維護它們對離岸資源的主權。我們與國際社會站在一起，捍衛海洋自由，尊重主權，並拒絕任何在南中國海或更廣闊的地區任何推動‘強權即公理’的做法。”

此外，美國國防部長埃斯珀還於8月6日與中國國防部長魏鳳和進行了通話。根據美國防部發言人（Jonathan Hoffman）的介紹，雙方在一個半小時的通話中談論話題廣泛，包括北京對新冠病毒的處置、華為、中國在南海的軍事擴張以及香港議題，埃斯柏期望中國遵守國際法與國際慣例，以及履行對國際的承諾，又重申美中建立“具有建設性、穩定和結果導向”的防務關係之重要性。對此，魏鳳和則批評美方“污名化”中國，要求美方停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維持地區和平穩定。

而在當天的採訪中，河野太郎還談到了在印太地區內，日本與美國及澳大利亞的關係。他指日、澳都採取行動支持太平洋及東南亞國家。他談到，美國與澳洲都擁有相同的價值觀，以及兩個國家互相支持。他還指出，日本與美國有強大的雙邊關係。在朝鮮構成威脅，以及美朝核談判破裂後，日美關係是至關重要的。

澳大利亞總理莫里森另在4日參加今年的阿斯彭安全論壇(Aspen Security Forum)講話時指出，印太地區當下是戰略競爭的中心，關於領土主張的緊張情緒正在增長，軍事現代化的步伐是空前的，民主國家面臨外國干涉的新威脅，網絡攻擊的頻率和複雜度不斷提高，虛假信息被用來操縱自由社會。他強調，“至關重要的優先事項是在印度太平洋建立持久的戰略平衡。讓志趣相投的國家更團結，更一致，更經常地採取行動。 統一戰線 ”。

採訪最後，河野太郎就與中國對釣魚島（日本稱尖閣諸島）爭議的局勢問題似乎有蓄意淡化。中國截至月初曾連續超過100天派出船隻來到該島嶼附近海域，河野強調，日方肯定不會試圖單方面令情勢升級，亦不認為中方在當下升級局勢。他說，“我不認為日本政府現在要作什麼。”