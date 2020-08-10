總辭後 法國敦促黎巴嫩儘快組閣

黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab ）宣布內閣總辭。他在10日晚講話中表示，貝魯特港口大爆炸是地方敗造成的後果，他希望對犯下此罪行的人繩之以法。黎巴嫩內閣面臨越來越大的下台壓力。此前，在黎巴嫩貝魯特大爆炸發生後，大規模爆炸引發反政府抗議，先後已有四位政府部長辭職，司法部長當天辭職。法國外交部長表示，已經注意到黎巴嫩政府總辭的消息，希望快速組閣，向民眾驗證有能力肩負起國家的挑戰。

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黎巴嫩衛生部長哈桑（Hamad Hassan）當天提早透露說，黎巴嫩內閣已於10日辭職。公眾要求政府下台的呼聲因上周發生在貝魯特的致命爆炸事件而日益高漲。

哈桑在周一的內閣會議結束時對記者發表了講話。他說，“整個政府都辭職了”，並補充說，總理迪亞布將前往總統府，“以所有部長的名義遞交辭呈”。

上周貝魯特港口發生的災難性爆炸造成160多人死亡，6000人受傷。最終的傷亡人數尚不清楚。貝魯特省長說，許多外國工人和卡車司機仍然下落不明，據推測他們也在傷亡人數之列，這使得辨認遇難者的工作複雜化。

當地媒體報道，黎巴嫩財政部瓦茲尼長Ghazi Wazni和司法部長Marie-Claude Najm於周一辭職。瓦茲尼是與國際貨幣基金組織就幫助黎巴嫩擺脫嚴重金融危機的救援計畫進行談判的主要代表。與他們一起辭職的還有信息部長Manal Abdel-Samad和環境部長Damianos Kattar，後者已於周日辭職。至少9名國會議員也已經辭職。

內閣是在伊朗支持的真主黨及其盟友的支持下於1月份組建的。

“整個政權需要改變。如果有一個新政府，也不會有什什麼不同。”工程師Joe Haddad對路透社)表示。“我們需要快速選舉。”

陷入困境的黎巴嫩政府緩慢倒台之際，該國正在國內和外交政策領域努力應對爆炸帶來的政治後果。

人們普遍將爆炸和目前嚴重的經濟危機歸咎於黎巴嫩根深蒂固的政治階層數十年來的腐敗和暴政。

據官方媒體國家通訊社報道，也是在周一，法官Ghassan El Khoury開始訊問國家安全負責人Tony Saliba少將。聲明沒有提供進一步的細節，但其他將軍計畫接受質詢。

大約20人因爆炸被拘留，其中包括黎巴嫩海關部門現任和前任負責人，以及港口負責人。據政府官員稱，數十人受到了盤問，其中包括兩名前內閣部長。

調查的重點是，2750噸硝酸銨 (nitrate d'ammonium 一種用於化肥的高爆炸性化學物質) 是如何被儲存在貝魯特港口的一個倉庫里達6年之久，以及為何當局對此無動於衷。

黎巴嫩國家安全部門已經編製了一份關於在港口存放這些材料的危險的報告，並於7月20日將一份副本送到了總統和首相的辦公室。黎巴嫩總統奧恩表示，調查將考慮事故原因是外部干預、疏忽還是意外。