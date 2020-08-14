以色列阿聯酋和解 巴勒斯坦感到背叛

以色列與阿聯酋實現歷史性和解-在周四晚達成關係正常化協議。巴勒斯坦方面很快做出了反應。在約旦河西岸，憤怒之情超越意外和不解。

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本台RFI法廣記者Alice周五（2020年8月14日）發自巴勒斯坦的現場報道說，拉姆安拉Ramallah並沒有比以往更動蕩。以色列和阿聯酋關係正常化是咖啡吧和餐館裡的討論議題。一名年輕人在得知這一消息後表示，人們當然感到憤怒，但更甚的是，覺得遭到阿聯酋的背叛。儘管他們早已知道，與以色列的關係，多年來在一點點的正常化。而巴勒斯坦方面事前沒有被諮詢。

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巴勒斯坦權力機構則隨即召集領導層會議。阿巴斯在聲明中表示，這是對耶路撒冷和巴勒斯坦事業的背叛。他還呼籲阿拉伯聯盟與伊斯蘭合作組織召開緊急會議，並即刻要求巴勒斯坦駐阿布達比大使述職。

對控制着加沙地帶的哈馬斯組織而言，這一關係正常化是以犧牲巴勒斯坦為代價的。儘管各派系之間的關係看起來還是不好，但這一次都同意，巴勒斯坦社會各方要團結起來，反對以色列與阿聯酋的關係正常化。

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以色列滿心歡喜

以色列總理內塔尼亞胡周四晚露出了笑容。他把周四（2020年8月13日）定性為歷史性一天。以色列之前只和埃及與約旦這兩個阿拉伯國家建立了外交關係。而與阿聯酋實現關係正常化，使得內塔尼亞胡名列促成以色列與同一地區鄰國建立外交關係的少數總理之一，其主要政治對手就不得不承認他的成功。

為了達成這一協議，內塔尼亞胡放棄了其此前競選時的承諾之一：部分吞併約旦河西岸。但由於缺乏外交與政治支持，他的這一想法原本就不被看好。而與阿聯酋達成的關係正常化協議，就此掩蓋了其此前的敗筆操作。但這並非沒有政治代價，內塔尼亞胡在以色列右翼中的競爭對手在周四晚就放棄吞併批評說，這是缺乏勇氣，錯過了時機。而為了安撫其基礎選民，內塔尼亞胡做出承諾，絕不放棄以方對其領土的權利。

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