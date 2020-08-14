阿富汗:喀布爾當局釋400塔利班囚犯

阿富汗當局宣布已開始釋放400名塔利班囚犯，這將得以啟動和平談判。400人中包括156名被判終身監禁的囚犯。

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據本台RFI法廣2020年8月14日周五法文報道，阿富汗國家安全委員會發言人在推特上透露，喀布爾當局已於8月13日周四釋放了一批80名囚犯。這四百名塔利班的命運是妨礙雙方啟動對話的主要原因之一。這一對話遭多次延後，當局與反叛者之間有承諾，會事先開展俘虜交換。

爭取和平的代價

由上千名阿富汗高官顯要和部落首領組成的支爾格大會（Loya Jirga）在周日原則批准釋放這四百名塔利班。

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加尼總統周一簽署了他們的釋放令，官方對外宣布了這一消息。部分囚犯捲入造成傷亡的襲擊事件，其中44人因他們在一些大案中的角色，而受到美國或其它國家的嚴密監視。

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喀布爾當局此前已釋放了近5000名塔利班，但一直拒絕反叛方所要求釋放的這400人。阿富汗總統加尼周四在與美國智庫-外交關係協會（CFR）舉行的視頻會議中發出表示，這對世界會造成危險。這是為爭取和平所付出的代價。

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本台RFI法廣法文報道說，在華盛頓壓力下，阿富汗加尼總統做出讓步。這400人中包括156名被判終身監禁者。法廣駐喀布爾記者Sonia提到，相關信息很少，但不同政府渠道都表示，其中多人捲入造成美國公民或法國公民遇害的襲擊事件。

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阿富汗政府內，存在不同聲音。但人們期待塔利班對此善意之舉做出回應。而當地的一名安全問題專家表示，尚未看到暴力程度下降。

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