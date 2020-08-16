尼赫魯重孫胡爾·甘地：莫迪的懦弱讓中國奪取印度的領土

自中印邊境爭議地區在今年6月爆發衝突以來，來自尼赫魯-甘地家族的印度反對黨，國大黨前主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）就一直對莫迪總理處理這一危機的反應窮追不捨。他在8月16日通過推特向其對手莫迪發起了新一輪的攻擊，並指“正是由於總理的懦弱使得中國奪取了印度的領土”。

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此前，胡爾·甘地通過推特發出了一系列批評莫迪在處理中印邊境危機態度疲軟的短視頻。他還暗指印度可能會同時被中國和巴基斯坦兩面夾擊。胡爾·甘地在上月發表的其中一則視頻中稱，“如果我們從更為宏大的角度來看，他們希望與巴基斯坦在克什米爾地區搞事情”。他續指，中印兩國近期發生的邊境衝突事實上是中方在向莫迪施壓。胡爾·甘地強調北京正在向莫迪的強人形象發起挑戰。他揚言，中方明白莫迪為了自己能作為一個有效的政治家生存下去，就必須保護他所提出的“56英寸胸膛”的概念。2014年的印度大選中，莫迪陣營為了就他的強人形象造勢，一度描述他是一個擁有“56英寸胸膛”的領導人。

據《印度斯坦時報》報道，胡爾·甘地並於周日發起了針對莫迪的新一輪攻擊。他寫道，“所有人都相信印度軍隊的能力和英勇，除了總理之外，正是他的懦弱允許中國奪取我們的領土。”針對莫迪在周六印度獨立日發表的姿態強硬的講話，國大黨則要求當局向民眾就其如何計畫，驅趕“佔領印度領土的”中國軍隊加以解釋。

印度獨立日當天，國大黨的發言人蘇爾吉瓦拉（Randeep Singh Surjewala）在其黨部門前舉行完升旗儀式後向媒體表示，“我們都為我們的武裝、軍警部隊感到自豪。 我們13億印度人和所有國大黨工作者為他們感到驕傲。 每當發生對我們的攻擊時，他們都會向攻擊者作出適當的回應”。他並提問稱，“ 但是，我們還必須思考為什麼我們的統治者不敢提及中國的名字。 今天，在獨立日這一天，中國佔領了我們的領土，每個印度人都應該問政府，其計畫如何使得中國軍隊撤軍並保護我們領土完整的方案。 為什麼當權者不敢提及中國的名字？”

據悉，莫迪在印度獨立日當天的講話中，在談到最近發生的邊境衝突時未點名地說，已經向那些挑戰印度主權的人, “用他們自己的語言給予了恰當的回擊”。演講期間，莫迪強調尊重印度主權"至高無上"。他說，“印度的主權完整對我們來說是最高價值。對此，我們所能做的，我們的士兵所能做的，大家都在拉達克看到了。”