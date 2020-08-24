李克強倡議與湄公河對接 承諾分享瀾滄江水文諮詢

中國總理李克強今天8.24倡議將瀾滄江與湄公河的合作與“國際陸海貿易新通道”對接，並承諾向湄公流域國家分享瀾滄江水文信息。此舉被認為是中國外長王毅改口稱南海是地區國家共同家園之後，北京對東南亞地區做出的又一和解姿態。

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據中央廣電總台消息，中國總理李克強8月24日在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，瀾湄合作同國際陸海貿易新通道對接，將進一步暢通貿易通道，調動中國西部、西南部及東盟其他國家力量，實現對湄公河國家的更大投入，優化資源配置，維護產業鏈供應鏈穩定，推動協同發展。但李克強今天所說的“國際陸海貿易新通道”是否意為北京給“一帶一路”取的“別名”，尚不得而知。

湄公河5國包括老撾、柬埔寨、緬甸、泰國和越南。中國總理李克強說，中國願同湄公河5國一道，落實好此次會議發表的對接聲明，為區域發展注入新動力。

多年來，由於中國在湄公河上遊興建眾多水壩，加劇了湄公河沿岸國家的旱澇災害，引發這些國家和人民的擔憂和不滿。泰國北部與緬甸和老撾交界的湄公河段在旱季已無法正常行船。當地一位匿名人士向法廣表示，泰國實在受不了時，會懇求上游的中國放一點水過來。

據路透社報道，李克強今天8.24在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時還表示，中方將從今年開始，與湄公河國家分享瀾滄江全年水文信息，共建瀾湄水資源合作信息共享平台，更好應對氣候變化和洪旱災害。

李克強承諾，“中方將充分尊重各國合理開發利用水資源的正當權益，照顧彼此利益和關切，有事大家商量着辦。”