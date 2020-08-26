Covid-19 : 印尼全球最大金礦爆發罷工

印度尼西亞納稅大戶Grasberg金銅礦的上千礦工，自周一發起罷工。他們堵塞了礦區的出路口，要求改善疫情期間的工作條件。部分礦工自Coronavirus疫情爆發以來，沒有離開過位於印尼東部西巴布亞省（Papouasie occidentale）的礦區。與資方美國企業Freeport的勞資談判在進行中。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣記者Gabrielle Maréchaux周三（2020年8月26日）發自東南亞報道，印尼西巴布亞省工會人士用手機攝下了本次罷工的罕見圖片。人們可以看到戴着頭盔，穿着護身背心的礦工們加入當地阿蒙梅部落（Amungme）在開展戰鬥或進行抗爭前跳的傳統圓舞。他們身後，煙霧繚繞提醒着人們，Grasberg礦區的出入口位於海拔4000米高度。

在西巴布亞省邊境因Covid-19疫情遭關閉前，媒體人就已很難進入印尼的這一地區。由美企Freeport在當地開發經營的Grasberg礦區，更是在印尼軍隊的守衛下，如同一座軍事堡壘。

當地工會人士介紹說，2020年8月24日周一，全球最大金礦的礦工們受夠了Covid-19疫情期間歷時數月之久的艱難工作條件離開崗位。礦工們提出兩大訴求： 第一涉及在疫情期間實施的規定，礦工必須呆在礦場六個月，不可以探望親屬，就算有家人，甚至是妻兒去世，都不可以。因為，沒有車輛可以前往；第二，促使礦工們阻斷道路的緣由，是因為他們認為疫情期間資方採取的措施不足，覺得礦場的機械程序被忽略了。

相關報道 Coronavirus – 印尼警方嚴防搶盜遺體

當地原住民也有看法

面對法新社的詢問，資方一名發言人表示，正在研究礦工們所提出的要求。企業曾在2020年初發表聲明，目標是在今年把金和銅的開採量增加30%至40%。為此，達成妥協，儘快復工乃大勢所需。不過，山區里的部落原住民依然認為，這一礦場是他們祖地遭剝奪的象徵，被用於開採礦石。

其它 / Covid-19 : 瑞士人對收集個人數據爭議不大