日本首相安倍晉三健康狀況傳聞欠安

日本安倍首相(Shinzo Abe)在一周內兩次前往首都的一家醫院接受進一步的健康檢查所引起的不安在加劇。他在2007年9月第一次首相任期的離職緣由就是健康原因。安倍首相當前的民意支持率，因Covid-19疫情觸底。

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據本台RFI法廣記者Frédéric.C周四（2020年8月27日）發自東京的報道，日本安倍首相承諾會在8月28日周五提供其醫學檢查的詳情。安倍晉三自17歲起就患有潰瘍性結腸炎。2007年， 他首次出任日本首相剛滿一年，就因此病發作而離任。安倍當時解釋說，他每天需要如廁三十次。安倍在2012年重新執政後，藥物使之得以緩解痛楚。但如今舊病可能已複發。據其親信透露，安倍可能曾在七月初咳血。

安倍已是日本執政最長的首相

安倍首相的這屆任期原本還有一年，應在2021年9月屆滿。日本媒體現在擔心，安倍首相能否撐到換屆？日本輿論甚至還開始論及 « 安倍時代»的終結。人們仔細觀察着安倍外觀的變化，比較他每天行走的步數和他通常的節奏。不過，安倍於本周在醫院做完第二次檢查後，還打破了一項紀錄，超過2800天成為日本歷史上執政最長的首相。為了榮耀，他想要堅持執政到2021年9月，如果明年的東京夏季奧運會得以如期舉行。

安倍民意因Covid-19疫情觸底

安倍晉三首相健康狀況不佳的消息，恰逢其支持率在民調中觸底。超過70%日本人對其Coronavirus疫情的管理感到不滿。

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然而，日本的這一危機管理，要比歐洲和美國更好。1億2千6百萬人口中，目前有大約6萬2千人確診，1千2百人病亡。但疫情在7月份再次爆發，民眾指責安倍，側重經濟，低估了疫情的嚴重性，所做的檢測數量不多。

日本執政黨正在竭盡全力為首相提前離任做準備。安倍忽視了為應對Covid-19疫情衝擊，重新塑造新的社會和增長模式而展開結構性改革。安倍的潛在接班人中沒有改革派人士。而其對立面目前看不出會是一種可靠的輪換。

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