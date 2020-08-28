印度一位反貪律師挑戰最高司法當局

最近幾周以來，印度一名律師的命運引發輿論關注。他因指責印度最高法院動搖了公眾對司法機構的信任，現正在等待判決。

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據本台RFI法廣記者Côme Bastin周五（2020年8月28日）發自班加羅爾的報道，印度律師Prashant Bhushan遭訴訟的正式原因是由於兩條推文。一條是說，當歷史學家們將研究民主是如何在印度被摧毀時，他們將特別關注過去六年來最高法院的角色；另一條推文是他質疑執政黨人民黨在最高法院里的一名法官，駕摩托車不戴口罩炫耀。這名律師因上述推文遭追究責任。

律師Prashant Bhushan長期以來批評印度司法體系。據其律師透露，他揭露了印度最高法院運作的一些嚴重問題，還嚴厲批評印度社會裡的侵犯人權和政治生活中的貪污腐敗，其中包括某些敏感的軍售合同。最高法院給予他反省的機會，讓他在8月24日之前收回言論，避免受懲。但他一反其道。

律師Prashant Bhushan自言對被控顛覆感到煩惱，但他又明確表示，為了印度國家利益不收回其言論。為了自辯，他備好了一份有160頁的申請書，表示為針對某些如今負責其案件法官的直接指控承責。而印度最高法院已宣布其有罪，但問題是如何量刑。可以是簡單罰款了事，也可以判刑入獄半年。他的律師認為，法庭將予以寬大處理。這一案子的宣判日期定在兩周後的9月10日。

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