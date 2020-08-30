Covid-19病毒反撲 韓國強化防疫措施

韓國首都大首爾區從周日起開始強化防疫措施。在此之前，韓國連續三天的新確診Covid-19患者人數接近300，其中周六的確診人數299，距離300之限僅一步之遙。

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據本台RFI法廣記者Stéphane.L周日（2020年8月30日）發自東亞的報道，咖啡館深受韓國市民鍾愛，現在無法當場品味了，換句話說，就是只能外賣了。餐廳服務到晚上9點（21點），之後就得打包。此外，當局禁止宗教儀式活動，體育俱樂部ˎ 電子遊戲室，以及檯球，卡拉OK等，所有超過十個人的聚會活動都已被禁。還有一個措施改變了家長的生活，夜課ˎ 跆拳道和其它校後課餘活動，只要超過10人參與都暫停。

遠程工作和限制探訪老年人

總之，預防病毒性肺炎的負責人們要求盡量避免人際接觸。養老院已暫停探訪活動。政府機構和公營部門的三分之一公務員在家工作，遠程工作也在企業里被推廣。新規還對弱勢群體及風險區域採取了相應的舉措，預計有效期至下周日。韓國到目前為止還沒有過全面禁足，封城是小步推進，以避免經濟受阻。目前疫情防控措施層級為2.5，如果疫情蔓延依然無法得以緩和，則將把防控層級提升至3。這種數字化的層級體系，在本次衛生危機初期並不存在，那時的預警是以疫情層度-嚴重和很嚴重。

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在大邱，今年二月份時的疫情中心，本周在一座基督教堂發現了新的群發病例。世界各地應對Covid-19疫情的方式各不相同，英國BBC常駐首爾的一名記者8月28日周五提到，韓國在一個月里有4000人確診，就此決定遠程工作，而英國則是在一周里有4000人確診，就認為回辦公室工作的時刻到了。

韓國到目前為止，通過展開大規模的檢測，追蹤與隔離遭病毒感染者，得以遏制SARS-CoV-2的蔓延。但最近幾周的疫情變化，造成對病毒追蹤上的困難。如今的憂慮是，韓國首都人口密集，以首爾為核心的首都圈人口佔全國總人口近半。

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