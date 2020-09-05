中印防長就邊境對峙舉行會談 雙方表態望儘快降溫局勢

中國國防部長魏鳳和與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在俄羅斯首都莫斯科出席上海合作組織、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議時，於9月4日晚在莫斯科大都會酒店進行了會晤。這是中印軍隊6月15日在拉達克地區（Ladakh）的加勒萬河谷爆發致命衝突後，兩國高層官員首次會面。

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據中國官媒新華社報道，魏鳳和告訴印方“近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。”

他續指，“雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。雙方應着眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態儘快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。”

另據印度國防部部長辦公室隨後發出的推文指，“辛格向中方明確傳達了印度在過去幾個月中就實際控制線（LAC）上事態發展的立場，包括在印中邊界西部地區的加爾萬河谷。”推文稱，“辛格強調，中國軍隊的行動，包括大量部隊的集結，其侵略行為以及單方面改變現狀的企圖均違反了雙邊協議。”印方還指，“辛格明確表示，儘管印度軍隊一直對邊界管理採取非常負責任的態度，但與此同時，我們保護印度主權和領土完整的決心也是毫無疑問的。”

辛格向稱，“雙方應從領導人的共識中獲得指導，認為印中邊界地區的和平與安寧對於兩國關係的進一步發展至關重要，並且兩國均不應讓分歧成為爭端。”他指出，“因此重要的是，中方應與印方合作，儘早脫離包括潘公湖在內的所有摩擦區域，並按照雙邊協定和協議，在邊界地區逐步緩和局勢。”

辛格進一步說，“當前局勢應負責任的得到處理，任何一方都不應採取任何可能使局勢複雜化或升級邊界地區事務的進一步行動。”他強調，“雙方應繼續進行對話，包括通過外交和軍事渠道進行對話，以確保（兩軍）儘早完全撤離和降溫，並使實控線地區早日全面恢復和平與安寧。”