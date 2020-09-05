馬來西亞高官：不會向中國遣返維吾爾難民

馬來西亞總理府部長尤索夫（Mohd Redzuan Md Yusof）近日表示，不會滿足中國提出的遣返當地維吾爾難民的要求，而且在這些難民的生命安全受到威脅時將允許他們前往第三國避難。

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據路透社周五的報導指，東南亞國家一直是新疆維吾爾穆斯林民眾逃離中國政府打壓和拘禁並前往土耳其的中轉地區。尤索夫就此表示，馬方尊重主權國家管理內部事務的權利，但馬來西亞同時承認維吾爾人在中國面臨壓迫。據悉，尤索夫是在書面回答馬來西亞國會質詢時做如上表述的，馬來西亞的國會網站公布了這個書面答覆。報導指出，這是馬來西亞政府首次明確表示不會向中國遣返維吾爾難民。

尤索夫在書面答覆中寫道，“因此，如果有任何的維吾爾難民逃到馬來西亞避難，馬來西亞決定不會遣返維吾爾難民，即使中國提出要求也不遣返。”他續指，“如果他們擔心他們的安全，或可能面臨迫害並感覺在他們的祖國不會得到保護和公正對待的話，就允許他們前往第三國。”

目前不清楚這份文件是何時上傳的。中國駐馬來西亞使館沒有立即就此發表評論。據了解，2018年10月，中國要求馬來西亞遣返當地的維吾爾難民，但馬來西亞釋放了11名維吾爾難民，把他們送到了土耳其。時任馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）說，“中國堅決反對”，但那些被釋放的人在馬來西亞“沒做錯任何事”。他隨後指出，馬來西亞國家太小，不宜就維吾爾人問題與中國對抗。報導還提到，聯合國曾表示，有至少一百萬維吾爾人和其他穆斯林民眾被中國當局關進“職業技能教育培訓中心”。面對媒體報道、維吾爾人證詞、國際壓力及譴責聲音，北京則自稱，這些中心是為了“預防”式地剷除極端主義並傳授新技能。