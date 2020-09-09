東盟外長會今在越南開幕 中美爭執如影隨形

2020年東盟外長會議今天在越南河內開幕，會期預定4天至12日。因新冠肺炎病毒疫情衝擊亞太與全球，疫情造成的各種影響改變東盟會議的傳統氛圍，中美爭執，南海緊張或成為關注焦點。如何為東盟成員國加註疫後經濟拯救，也將是主要議題。越南加快與美國雙邊關係發展，同時與中國加深南海主權矛盾分歧，作為輪值主席國，越南在東盟峰會影響不可小覷。

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據法新社今天發自河內消息，指出東盟外長會議議題菜單上赫然顯見南海與北京與華盛頓之間的緊張關係。並說華盛頓與北京之間在南中國海的緊張局勢升級是今天開幕的東南亞地區峰會上討論的中心議題。

由河內主辦的東南亞國家聯盟外交部長會議將通過視頻會議舉行，直至9月12日。美國國務卿蓬佩奧和中國外交部長王毅將與會。

幾個月來，華盛頓和北京一直在南海加緊軍事演習，南海是世界海上貿易的重要途徑，該海域蘊藏最豐富的資源和多樣性水下生物。

據法新社說，因中國申要幾乎南海全域主權，南海持續出現爭議與緊張，菲律賓，馬來西亞，文萊，印度尼西亞，新加坡和越南等國反對中國的主張，並也申要主權。

8月底，美國宣布對中國公司和官員實施制裁，這些公司和官員被指控涉嫌參與南海島礁等哨所等“軍事化”建築。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在會議前表示：“中國共產黨對鄰居的威脅越來越明顯，而且正在不斷增長。”

該報道稱，北京和華盛頓之間的關係進入了冰河時代，特別是自新冠肺炎病毒疫情大流行以來，美國總統特朗普將疫情歸咎於中國當局缺乏透明度。從香港的命運到對工業間諜活動的指控到維吾爾族穆斯林的權利，最初只限於貿易問題的中美關係緊張局勢已經嚴重惡化。

法新社說，蓬佩奧現在主導美國外交政策的主軸，蓬佩奧呼籲自由民主世界聯合戰勝中國共產黨的“新暴政”。

朝鮮半島問題也是東盟會議的優先議題之一。自去年朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普之間的首腦會議破裂以來，平壤與華盛頓之間就朝鮮核武庫的談判陷入僵局。

東盟會議的與會者還將研究針對冠狀病毒大流行所造成的經濟危機的補救措施，該流行病摧毀了該地區多年的經濟增長。