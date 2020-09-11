Covid-19：班加羅爾重啟 疫情峰期未至

印度當前有兩急：Covid-19疫情爆發，國內生產總值崩潰。當局在試圖控制衛生勢態的同時，着手恢復經濟。經濟重鎮班加羅爾的地鐵ˎ 工地和酒吧都已重新開門，但醫務人員對患者人數增加感到不安，因為，這裡的疫情峰期還沒來到。

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本台RFI法廣記者Côme.B周五（2020年9月11日）從班加羅爾發回了一篇有關當地Covid-19疫情與印度經濟的長文，在此予以着重介紹。

在班加羅爾一家大醫院(hôpital Jain)的走廊里，醫生感到擔憂。確診遭感染的人數在不斷增加。最近兩個月以來，湧入這家醫院裡的患者越來越多。如今，四十張配備了呼氣機的病床幾乎總是滿員。醫院正嘗試着要開闢第二病區。而讓人感到不安的是，當地目前尚未達到疫情峰期。

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印度現在是全球疫情嚴重程度排名第二的國家，累計有450萬個確診病例，印度經濟已被打趴。今年第二季度（2020年4月-6月）的國內生產總值萎縮了23，9%。建築業的跌幅達50%。

班加羅爾在疫情下恢復生活生產

當地公共交通的恢復還很糟糕，乘坐地鐵需要排隊近半小時，接受兩次體溫測量，但地鐵里幾乎沒有乘客。而街頭的巴士則人頭涌涌，此前採取的防疫措施已不是必須，理由是因為沒有得到遵守。

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在班加羅爾知名的Church Street，關門了6個月之久的酒吧，現在恢復了人氣。酒吧里的一名女顧客在接受採訪時也證實，這裡的人們不再預防病毒，一些人不戴口罩ˎ 不洗手ˎ 不遵守社交距離。

印度每日近十萬確診死亡率下降

重啟經濟推動了Covid-19在印度的大流行,不過hôpital Jain醫院的Covid-19重症護理區負責人在電話中表示，醫院沒有忙不過來。病人確實越來越多，但班加羅爾的死亡率在下降，目前為1,4%。80%的患者無癥狀，醫院把這些人送回家隔離。印度現已結束封城，每天的確診人數接近10萬。

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