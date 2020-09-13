澳洲內政部長︰若有人偽裝記者從事違法活動會面臨執法

澳大利亞內政部長達頓（Peter Dutton）9月13日在接受澳大利亞廣播公司採訪時表示，“如果有人偽裝記者、企業領袖或任何其他身分，而且有證據顯示他們正以相反的性質違背澳大利亞法律，那麼澳大利亞安全情報組織（ASIO）和澳大利亞聯邦警察等有關部門就會採取行動。”

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此前，澳大利亞廣播公司和《澳大利亞金融評論報》的兩名駐華記者，常駐北京的比爾·博圖斯（Bill Birtles）和常駐上海的邁克爾·史密斯（Michael Smith）在周一緊急撤離回國。他們在上周三夜間突遭中國國安夜間突訪，並被要求就一起“國家安全案件”接受問話。隨後二人分別前往澳洲駐華大使館和駐上海總領館尋求領事協助，最終在中澳官員的交涉下，二人在接受了中方人員的問話後得以被允許離境回到澳大利亞。

對此，中國外交部發言人趙立堅在周三證實，澳洲安全情報機構曾於6月下旬突然搜查4名新華社、中央廣播電視總台和中新社等中國媒體駐澳洲記者住處，並扣押電腦和手機。中方指控澳方“粗暴侵犯”中國記者正當合法權益。就澳中之間發生的這一系列事件，達頓周日在受訪時拒絕證實在澳洲工作的中國記者曾於今年6月被澳大利亞情報部門問話。他堅稱，目前調查仍在進行當中，但提及澳方情報機構進行了一些活動。

達頓表示，“如果澳大利亞安全情報組織有足夠的理由執行搜查令或進行其他活動，那麼他們將進行該活動。”他並指，澳大利亞聯邦警方和澳洲外交部等相關機構付出了大量努力，以確保對澳洲境內無論何處發生的外國干涉都進行處理。他補充說，“如果有人偽裝是記者、企業領袖或任何其他身分，而且有證據顯示他們正以相反的性質違背澳大利亞法律，那麼澳大利亞安全情報組織（ASIO）和澳大利亞聯邦警察等有關部門就會採取行動。”

採訪中，主持人還提到美國政府對駐美中國記者的數量採取了配額限制，並要求他們每三個月就要重新申請工作簽證，“你如何看待在澳大利亞工作的中國記者，他們是否應受到與同行相比更為嚴格的規則（限制）？”對此，達頓回答說，“我們會觀察美方正在採取的措施，但我們應依照我們自己的系統和規範行事。”他說，“除此之外，我們不會受到（來自外部的）影響，如果人們在我們這裡以記者的身份工作，他們對新聞進行公正的報道，那沒有問題；但如果他們是在我們這裡向特定的社群提供帶有偏見的觀點，那我們就需要考慮，他們是不是試圖進行干涉或者採取間諜行動。這是我們不能接受的。"

達頓說，“對於那些來到我們國家像你的同事一樣對事情進行認真徹底的審查的話，我們則完全不介意。我們希望遵循法治，也如此行事。我們也希望他人能一樣這麼做。但我們也不會對那些違法法律，干涉我們的民主和政體，盜竊知識產權的人加以無視。”他強調，“我們不會讓這些事情發生，總理對此的態度也十分明確”。