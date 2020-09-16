印度外長：就深圳振華事件與中國駐印大使交涉

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）9月16日就媒體近日報導指，中國深圳振華數據信息技術有限公司收集全球240多萬人數據事件中，包括萬逾名印度人和機構的消息，就提出相關質詢的印度議會議員做出了回應。他介紹稱，印度外交部當天就此事與中國駐印大使孫衛東交涉，在北京的印度駐華大使館也向中國外交部提出了這一問題。

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綜合消息顯示，曾經在北京大學擔任經濟學教授的美國學者鮑爾丁（Christopher Balding）9月13日在曝光深圳振華巨大境外個人數據庫時說，“這項發現首次證實了人們對中國大量搜集境外個人數據以影響和控制外國事務的猜測。”鮑爾丁稱，當他去年開始研究中國科技巨頭華為公司的運作時，有人意外地給他遞送了深圳振華數據公司的龐大數據庫資料。這些人中被指包括外國國家領導人、軍事官員、企業家和藝術家等。

《印度快報》等該國媒體日前在報導這一消息時提及，深圳振華被曝光的境外個人數據庫中還包括1萬多名印度公民和機構，甚至包括印度總統科溫德、總理莫迪、國大黨主席索尼婭·甘地及他們的部分親屬都在該公司的數據監控之中。蘇傑生周三在寫給印度議會議員、國大黨秘書長維奴戈帕爾（K.C. Venugopal）的簽名信中表示，針對後者和多名議會議員就此事的反應和呼籲，印度外交部已在當天與中國駐印大使孫衛東交涉，在北京的印度駐華大使館也向中國外交部提出了這一問題。

蘇傑生寫道，中方表達指，深圳振華是一個私人公司並對此作出過公開表態。此外，中國外交部重申該公司與中國政府不存在任何聯繫。他還提到，深圳振華的一名代表曾表示，該公司收集的數據是開源數據與西方國家的類似機構無異。該公司還否認從機密來源獲取私人信息。至於相關數據庫，深圳振華稱，這是一種幫助個人與他們所使用的社交媒體連接的機制。

蘇傑生表示，印度政府已在印度國家網絡安全協調員的領導下成立了一個專家委員會，以對相關的報導內容進行研究。該委員會將評估事件影響，及對任何違法行為進行評估，並會在30天內提交相關建議。當體稍早時，維奴戈帕爾等多名印度國大黨成員紛紛在議會表示，莫迪政府應對此事給予高度關注。有的國大黨議員還要求當局召見中國駐印大使以示不滿和抗議。