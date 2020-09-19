泰國親民主派學香港抗爭的模式示威

數以千計的泰國大學生計畫周六在首都曼谷街頭遊行，要求政府下台。泰國大學生運動仿香港抗爭模式已與當局較量了數月之久。泰國政府的回應包括加強網絡控制，數以千計的網頁被封。

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據本台RFI法廣記者Carol.I2020年9月19日周六發自曼谷報道，隨着數以百計的網站和那些最有影響力活動分子的推特和臉書賬戶被關閉，泰國政府加強控制，避免集會規模過大。上次集會是在幾周前，參加人數超過兩萬。而這一次，組辦方呼籲示威者在現場露營直到9月20日周日晚。

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泰國示威者以香港為榜樣

組辦者認為，至少會有五萬人參加本周末的集會，可能是泰國在2014年發生政變後，規模最大的一次集會。自今夏以來，這一運動幾乎每天都在街頭遊行，主要是年輕人ˎ 大學生和市民。他們學香港的抗爭模式，但沒有領袖人物，通過社交網絡聯絡。

他們的訴求重點包括，呼籲結束對泰國政治異議人士的騷擾ˎ 解散議會，總理辭職，修訂2017年版泰國憲法。

泰國警方以做好介入準備

如果說組辦方沒有放棄原定遊行到議會的計畫，如今他們似乎前所未有的下定了決心，承諾會帶來意外。到目前為止，示威活動沒有造成暴力，但這又能持續多久？警方已表態，不會任年輕人胡來。

法國學者Eugénie.M在接受本台RFI法廣記者Heike.S採訪時指出，於2016年登基的泰王瑪哈·哇集拉隆功(Roi Vajiralongkorn)，沒有能夠維護好他的宗教氣氛，這是造成泰國年輕人對王室的批評比他們的長輩魯莽很多的原因之一。

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