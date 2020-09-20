泰國學生運動氣候勢大 罕見皇宮前萬人喊“政府下台、人民萬歲”

泰國學生抗議浪潮未歇，法政大學學生團體19日夜宿皇家田廣場後，今天遊行前往大皇宮，向警方遞交請願書，要求修憲、政府下台以及王室改革。警方部署大批警力在大皇宮前，學生及支持者抵達警方部署的欄桿前席地而坐，氣氛一度相當緊張。據中央社報道，法政大學學生19日發起抗議，儘管曼谷天候不佳、陰雨綿綿，約2萬人湧入皇家田廣場，高喊“政府下台、人民萬歲”的口號。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。

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據中央社今天報道，以法政大學學生為主體的學生抗議團體20日前往大皇宮，要提出改革王室訴求，由學生領袖之一的帕努莎雅向警方遞交請願書，要求修憲、政府下台以及王室改革。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會，並發布10點改革王室的聲明。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。而另一個學生團體自由青年（Free Youth）轉型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主紀念碑前舉行的集會更號召了萬人，呼籲解散國會和修憲，成為2014年軍事政變以來最大規模的示威抗議。

這波抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體“法政與遊行聯合陣線”（United Front of Thammasat and Demonstration）19日在皇家田廣場舉行示威，儘管曼谷天候不佳，不時飄着細雨，但澆熄不了抗議人士的熱情，2萬多名群眾高喊著“政府下台、人民萬歲”的口號，表達對政府施政的不滿。

據中央社說，學生和支持群眾19日晚間夜宿皇家田廣場，原先預計今天早上要遊行到總理府遞交請願書，但學生領袖之一的巴利（Parit Chiwarak）今天早上宣布要遊行到皇家田廣場旁的大皇宮。

學生領袖們登上卡車，為了預防和警察衝突，其他學生們戴上防毒面具手牽手圍成人牆，緩步前往大皇宮，警方部署大批警力在大皇宮前，學生及支持者抵達警方部署的欄桿前席地而坐，氣氛一度相當緊張。

學生領袖之一的帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）代表學生團體將請願書遞交給曼谷警察局長帕卡彭（Pakapong Pongpetra），雙方溝通了約半小時後，由帕卡彭收下請願書。

請願書的內容包括制定一部新憲法、總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）為首的政府下台以及王室改革。內容並提到，學生們的訴求並不是要廢除王室，而是要維持王室，並解決王室目前面對的信任危機。

巴利在警方收下請願書後表示已經達到初步目標，宣布今天的示威抗議到此為止。

泰國學生抗議浪潮未歇，新一波抗議由法政大學學生19日發起法政大學的學生團體今天發起抗議，位於大皇宮旁的皇家田廣場湧入約2萬名群眾，高喊著“政府下台、人民萬歲”口號，表達對政府施政不滿。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，8月10日法政大學學生在法政的蘭實校區集會，並唸出10點改革王室的聲明。由於泰國有嚴厲的冒犯君主罪，民眾很少公開談論王室，法政大學學生的聲明在泰國社會投下震撼彈。

而另一個學生團體自由青年（Free Youth）轉型而成的自由人民（Free People）8月16日在民主紀念碑前舉行的集會更號召了萬人，呼籲解散國會和修憲，成為2014年軍事政變以來最大規模的示威抗議。

這波抗議浪潮未歇，以法政大學學生為主體的學生團體“法政與遊行聯合陣線”（United Front of Thammasat and Demonstration）周末在法政大學位於昭披耶河畔的校園發起集會，學生團體集會前曾舉行記者會表示會提出王室改革相關訴求。

王室議題事涉敏感，各界嚴陣以待，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在17日發表電視演說，向學生喊話。他指出抗議可能會造成第二波疫情，要學生先以國家經濟大局為重。

法政大學一開始不願意出借校園供學生使用，周六早上大批抗議人士一度擠在校門外要求進入校園，接着約在中午時分打開校門，抗議人士順利進入校園。據中央社說，由於俗稱“紅衫軍”的“反獨裁民主聯合陣線”（United Front for Democracy Against Dictatorship）在抗議前表態支持這場示威，因此除了年輕人外，不少紅衫軍的支持者也到場。