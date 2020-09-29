日外相：美日印澳四國外長會議下月6日在東京舉行

日本外務大臣茂木敏充9月29日宣布，美日印澳四國外長將於10月6日在東京舉行會議，以肯定對一個自由和開放的印太地區的承諾，並將探討對抗新冠疫情的合作問題。

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除了作為東道主的茂木敏充外，美國國務卿蓬佩奧、澳大利亞外長佩恩和印度外長蘇傑生都將赴日出席此次會議。據悉，四國外長曾於去年9月在聯合國大會期間舉行了首次會談。茂木敏充當天向媒體表示，“在後新冠疫情的世界中，自由和開放的印度太平洋願景越來越重要，因此我們想確認進一步加深與許多其他國家之間合作的重要性，以實現這一願景。”

這也將是菅義偉自9月16日就任日本首相後，其任內日方舉行的首個重大外交會議。此前，來自日本官方的消息人士27日向媒體透露稱，中國外長王毅計畫最快於下月到訪日本，並會與茂木敏充會談。雙方據報還在協調王毅與菅義偉的會面。另有消息指，此次美印澳三國外長同時訪日預計也將會與菅義偉會談。

茂木敏充告訴媒體稱，“四個國家的外長對地區事務都分享同樣的夙願，就各種挑戰交換看法，這是及時的。”北京方面，中國外交部發言人汪文斌當天在記者會上回應指，“我們認為，和平發展、合作共贏是當今時代潮流和世界大勢。任何多邊、諸邊合作都應當秉持開放、包容、透明的精神，而不是搞封閉、排他的‘小圈子’；都應當有助於增進地區國家間的相互理解與信任，而不是針對第三方或損害第三方利益。”