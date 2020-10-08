疫情威脅當頭 朝鮮料將辦大閱兵慶建黨75周年

本周六（10月10日）朝鮮勞動黨建黨75周年臨近，儘管有新冠病毒傳播威脅、朝鮮已關閉邊境8個月，但跡象顯示朝鮮仍將舉行傳統的大規模閱兵儀式，屆時可能展示洲際彈道導彈等最新軍事裝備。

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美國朝鮮問題網站“38North”公布的衛星圖片顯示，周六的閱兵儀式很可能規模空前。拍攝於31日的平壤美林機場衛星圖像顯示，按金日成廣場的布局建的綵排場地聚集幾千兵力，附近停車場整齊地停放着幾十輛運輸車輛，前駐韓美軍指揮官文森特·布魯克斯（Vincent Brooks）也在大西洋理事會會議上說，“很明顯，朝鮮正在籌備大事件”

除了列隊正步的士兵方隊、綿延不斷的機動車輛，最後出場的導彈應是閱兵式的亮點，也是平壤最希望對外展示的重點。

外界也關注平壤是否會在慶祝周年之際、美國大選之前製造“十月驚奇”。法新社報道指，朝鮮在半島局勢緊張的2017年4月擁有了可載洲際彈道導彈的巨型管道。次年9月，因與華盛頓和首爾的關係緩和，平壤並未試射其洲際彈道導彈，白宮曾對此表達歡迎。但隨着19年2月河內特金峰會的失敗，核談陷入僵局。而專家們相信，包括在核談判期間朝鮮始終未停止其核計畫和彈道導彈研製。去年 12月底，金正日提到朝鮮的“新戰略武器”。專家預期，平壤可能會在周六的閱兵式展示一種新型戰略海地彈道導彈（MSBS）或者射程可達美國本土的洲際彈道導彈，但同樣也不排除平壤會選擇避免激怒華盛頓的可能。

儘管有猜測朝鮮可能在美國總統大選前製造“十月驚喜”，但同時認為不可能進行導彈試射。

斯廷森中心的專家珍妮·唐認為，“利用閱兵展示而不是進行導彈試射，是一種挑釁性較低的展示方式。”

同時，閱兵儀式也具有對內宣傳的作用，目的在於向朝鮮人民顯示儘管面臨經濟困難，朝鮮仍然是一個“軍事強國”。

據報道，因新冠病毒傳播和系列颱風侵襲，朝鮮周六的慶祝活動受到嚴重影響。美國國家利益中心學者哈里·卡齊亞尼斯認為，除非採取“極端預防措施”，否則數萬人聚集的慶祝活動很可能助長病毒傳播。而"口罩和導彈顯然並不搭”。

此外，受到關閉邊境的影響，導致為此次75周年獻禮的平壤綜合醫院的建設落成被延後。為此朝鮮官員們曾受到金正恩的公開斥責。