印度內政部長沙阿：沒有人能奪取印度領土

印度內政部長阿米特·沙阿（Amit Shah）10月17日在接受採訪時表示，由莫迪總理領導的印度政府正在採取一切可能的軍事和外交措施，以解決在拉達克地區與中國之間持續的邊境對峙，並致力於保護印度的主權和安全。

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沙阿在採訪中稱，印度國防部隊隨時準備應對任何形式地侵略。中國國家主席習近平13日在視察解放軍海軍陸戰隊時表示，“要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。”雖然有報道認為他的這一言論指的是台灣問題，但其還是得到了不少印媒地高度關注和報道。沙阿在採訪中強調，“我們對每一寸土地都保持警惕，沒有人能奪走它……我們的國防部隊和領導層有能力捍衛國家的主權和邊界。”他補充說，“每個國家總是為戰爭作好準備。這是維持軍隊的目的-回應任何形式的侵略。“他談到，“我並不是在提及任何具體評論時說這句話，但印度的國防部隊始終準備就緒。”

沙阿稱，中印兩國軍方正在互相對話，雙方的外交交流渠道也在開放。據悉，中印第七輪軍長級會談已在12日於楚舒勒舉行。雙方在會後的聯合聲明中表示，已同意繼續對話，以達成雙方可接受的解決方案，以使兩國軍隊在拉達克東部地區早日脫離接觸。採訪中，沙阿還被問到印度是否應改變對西藏和台灣的政策，以回應中國對拉達克和阿魯納恰爾邦（藏南地區）的主權主張。他則回答說， “在這裡討論這個問題是不正確的”。他表示，這是一個非常複雜的問題，影響深遠。 沙阿指，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）和外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）已在議會的相關討論中明確闡述了印方地對華政策。他說，“我認為這就夠了，與中國的對話正在進行中”。

另據印媒“Livemint”報導，據知情人士透露，印度已緊急從美國購買了高海拔作戰裝備，這標誌着印方就為緩解與中國邊界緊張局勢的談判陷入僵局而正準備延長冬季部署。據悉，印方對美國軍用物資的採購是依照兩國在2016年8月簽署的美印《後勤交換協議備忘錄》。報導指，印軍此前主要從歐洲和中國進口這類裝備。印軍方面則未對相關質詢作出回應。