泰國青年持續示威 當局表達對話意願

面對當局宣布緊急狀態，泰國青年無視禁令，周日繼續示威。集會者要求政府下台，改革君主制政體，釋放被判學生領袖。示威召集方包括曼谷法政專業的學生團體。官方已表示，願意對話，尋求解決辦法。

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據本台RFI記者Carol.I周日（2020年10月18日）發自曼谷的報道，召集人在最後時刻才向示威者宣布集會地點，分散在多處，以分散警力。數以千計的年輕人社交網絡上看到呼籲後，會在很短的時間裡湧向集會地點。

泰國示威靈感源自香港

參照香港示威模式，泰國調整他們的策略，要求示威民眾去遊行，避免與警方衝突，避免警方抓人。一名女示威表示，警察用水炮和催淚瓦斯對付示威人群，示威者防衛沒有武器，只有雨傘。

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曼谷街頭壓力依然升高。夜幕降臨，人群中在免費發放頭盔ˎ 帽子和防催淚瓦斯保護鏡，為之後可能發生了警民衝突做準備。如果周六沒有發生暴力，周日則將有新的動員。

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泰國官方表達對話意願

另據亞洲中文媒體的綜合消息，泰國示威者周日冒雨集會，要求釋放被捕的學生領袖。這一集會的召集方，包括泰國法政專業的學生團體。泰國官方表示，願意對話，共同尋找解決辦法。

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