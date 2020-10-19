日本首相菅義偉與越南總理阮春福舉行會談

正在越南訪問的日本首相菅義偉，19日上午與越南總理阮春福舉行會談，兩首腦以加強在東海和南海活動的中國為背景，確認為實現自由開放的印度洋太平洋展開合作。在會談中，雙方還同意包含防衛裝備等武器出口在內的安全保障方面的合作。

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在會談開始時，阮春福總理就兩國關係指出：越南和日本具有共同的戰略利益，是最重要的戰略夥伴。

菅義偉首相指出：日本已經明確了以自由開放的印度洋、太平洋這一構想，與東盟各國為首的該地區的各國積極接觸的戰略，在菅義偉政權下，這一方針也不會改變。

今年越南是東盟輪值主席，越南在南海問題上和中國存在爭議，兩首腦希望共同推進自由開放的印度洋太平洋的構想牽制中國。

目前，越南正在成為日本在經濟與人員往來方面的重要合作夥伴，根據日本貿易振興機構（JETRO）發布的2019年海外經濟調查，在日本企業力爭擴大業務的海外國家和地區中，選擇中國的比例大幅降低，同比從55.4%下降到48.1%；選擇越南的比例則上升，首次超過40%以上，兩首腦確認了雙方在新型冠狀肺炎感染症方面合作的方針，並同意在口罩等醫療用品及汽車零件產業供應鏈上加強合作，形成產業供應鏈的多元化，以避免對中國的過渡依賴。

兩首腦還一致同意重啟兩國商貿人員短期出差的往來。

在會談後的記者會上，菅義偉表示：有關日本和越南防衛裝備品和技術的轉移的協定，已達成了“實質上的共識”。

菅義偉19日午後，將發表有關東盟外交的基本方針的講演，20日抵達印度尼西亞加爾各答

與印尼總統佐科舉行會談，21日舉行記者會，同日歸國。