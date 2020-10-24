美高官歡迎新成員國加入“四方同盟”

美國國務院一位高級官員周六（10月24日）表示，美、日、澳和印度組成的非正式安全組織“四方同盟”，將來可能會歡迎新成員國加入，因為這些國家希望對抗中國日益擴大的影響力。

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據“日經亞洲評論”報導，負責韓國和日本事務的美國副助理國務卿馬克·克納帕（Marc Knapper）周六在日本富士山對話會（Mount Fuji Dialogue）上表示：美、日、澳、印這四個國傢具有相同的價值觀和利益。一旦“四方同盟”確定了政策方向，將不會排除其它國家的加入，而是將可能會歡迎新成員國加入，因為這些國家也希望對抗中國日益擴大的影響力。

富士山對話會是日本和美國商界和政界領袖的年度聚會。日本首相菅義偉周六向對話會與會者發表視頻講話時表示，為確保日本及周邊地區的安全，必須加強日美同盟的威懾力。

日本防衛大臣岸信夫（Nobuo Kishi）發表視頻講話說，中國正在極大地提高其軍事力量的質量和數量，速度快且不透明。

日本外務大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）也表示，印太地區的力量平衡正在急劇變化。

日本自衛隊前官員河野克俊（Katsutoshi Kawano）表示：“為了保護印太地區的海洋自由，日本、美國、澳大利亞和印度起領導作用很重要。”

日本國際事務研究所所長Kenichiro Sasae說，各國“不想被中國欺凌”。

美國印太司令部司令菲利普·戴維森（Philip Davidson）說，不僅要有導彈防禦和海空軍能力，還要發展太空和網絡安全方面的能力來對抗中國。

“四方同盟” （Quad），也稱“四方安全對話”，是美國、日本、澳大利亞和印度組成的非正式安全組織。旨在深化在區域問題上的合作，塑造一個更加緊密團結的印太地區。從2007年成立之初，Quad就被看作是對中國成為全球霸權的一種制衡。之後這種特色被淡化了，直到2017年美國總統特朗普上任後，對北京發起貿易戰和科技戰攻勢，“四方同盟”的架構又被重新“激活”。上次會議討論的重點是海上安全和5G通信等問題，新冠病毒大流行也被列入議程。

路透社此前曾引述華盛頓戰略與國際研究中心的亞洲專家邁克·格林（Mike Green）的話說，中共擔心有一天“四方同盟”可能會發展成為一個正式的集團，（其使命）就會像北約必須遏制蘇聯一樣。