印度官員：尚未決定是否允許中企參與5G建設

主管日常事務的印度內政部副部長阿賈伊·庫馬爾·巴拉（Ajay Kumar Bhalla）11月6日表示，當局尚未就是否允許中國企業參與印度5G試點建設的問題作出決定。他指出，中國對印度現有網絡的滲透廣大。

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巴拉當天在參加活動時明確表示，印度政府正在採取特別的保障措施，以確保國家通信網絡的安全和保障。“關於5G，政府在任何情況下都沒有作出決定。還在討論當中......什麼時候允許，誰是被允許的供應商。這點是非常有道理的。現有電信硬件和軟件的滲透太廣泛了，”他在印度國防學院組織的鑽石禧年網絡研討會上說。巴拉是在回答關於中國電信企業是否被允許參與印度5G試點建設的問題作出的以上答覆。

巴拉指出，除非印度獲得替代品，否則不能突然關閉現有的通信設施。“除非我們有可用的替代品，否則我們就不能關閉並說這個不被允許。但是政府一定可以作出特殊的保障措施，確保國家的通信系統的安全保障。我們現在有這樣做，我們也在發展，我們一定能夠處理好（這一問題）。”他說。

美國出於對安全的顧慮，禁止了華為參與該國5G網絡建設，華盛頓也一直在向其盟友和夥伴國家施壓，要求限制華為參與他國的網絡升級進程。但印度尚未就是否打算對華為進行遏制或允許其參與該國即將到來的5G試點建設作出表態。

據《印度斯坦時報》 報導，印度電信部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）此前曾表示，印度在允許華為參與即將到來的5G試驗方面有對安全問題的顧慮。他說，“我們將對此採取堅定的觀點。還有安全問題......關於他們參與5G，這不僅僅是技術問題......參與5G不應以開始實驗作為條件”。他指出，“是否允許某家公司參與（5g建設），是一個複雜的問題，包括安全問題顧慮在內。”