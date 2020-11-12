有人鼓勵金正恩不放導彈而邀請拜登訪平壤

美國中央情報局（CIA）前韓國任務中心主任安德魯·金（韓國名：金成賢）11日表示：“如果朝鮮採取邀請拜登（美國總統當選人）訪問平壤的破格舉動，會受到矚目。”被稱為特朗普政府“美朝談判幕後主角”的安德魯·金，在當天舉行的亞洲領導力大會(ALC)上說：“在新政府上台後的時期，用導彈吸引關注是朝鮮慣用的方法，所以這對讓美國把朝鮮問題提升到優先順序一事沒有什麼幫助。”

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據朝鮮日報今天報道稱，在2020年11月11日舉行的亞洲領導力大會上，安德魯·金正指“金正恩挑釁行不通，要改變思路邀請拜登訪問平壤”。消息說，一共會晤過朝鮮國務委員金正恩5次的安德魯·金說：“（金正恩）不緊張，非常輕鬆地進行對話的樣子，給我留下了深刻的印象。”

據安德魯·金說：“金正恩提到金日成、金正日時，沒有用爺爺、父親的稱呼，只使用了‘老一輩領導人’這個詞。他是一個分得非常清楚的人。”對於他的妹妹——勞動黨中央委員會第一副部長金與正，他在正式場合也只稱其為“副部長”。對於金與正，據安德魯·金評價說：“她是一個和藹可親、彬彬有禮、不講究儀式的瀟灑的人。”對於今年6月金與正接連對韓發表批判性談話，他分析說：“她有必要在內部表現出不同的面貌。”認為此舉的目標是“國內政治”。

被問到“如果在對朝談判期間採取不同的應對方式會怎麼樣？是否有遺憾的瞬間？”時，安德魯·金說：“不會有更好的結果。雖然不能打包票，但就像河內會談時一樣直接走出來的話，又會怎麼樣呢？”

關於2017年朝鮮用核武器和導彈暴走將韓半島逼近戰爭邊緣一事，安德魯·金說：“這是從年初金正恩新年致辭時起就定下的朝鮮的劇本。”對於韓國總統文在寅親自向朝鮮提議，而且一有機會就不斷強調的停戰宣言，安德魯·金錶示：“我認為停戰宣言本身沒有太大意義。（新加坡會談時）討論過，而且看起來最簡單，所以韓國政府認為這是突破口。”

朝鮮日報說，對於韓國政府忙於確保讓拜登對“韓半島和平進程”給予支持一事，他建議說：“要等一段時間，觀察拜登會制定什麼樣的對朝政策。”