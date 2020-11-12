第37屆東盟峰會開幕 亞太15國RCEP協定即將簽署受關注

第37屆東盟峰會周四以視頻方式在越南首都河內開幕，亞太15個國家及地區談判多年的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）預計將會在峰會之際最終簽署備受關注。

廣告 繼續瀏覽後續

第37屆東盟峰會及相關會議從12日至15日以視頻形式召開，峰會主題為“齊心協力，主動適應”，這是越南擔任今年輪值主席國任期內的最後系列活動。越南國家主席阮富仲、越南總理阮春福在開幕式上講話。阮富仲呼籲東盟應更加有效防控新冠疫情，復興經濟、確保區域與各國民眾的生命與社會福利。

同時報道普遍關注峰會之際即將簽署談判多年的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEPR）。該協議一旦簽署標誌着世界集合人口最多、國內國民生產總值最大的地區貿易協議達成。

這項協定最初於2012年發起，被視為是中國對美國放棄地區協議談判的回應。協議包含了東盟10國、中國、日本、韓國、新西蘭和澳大利亞等15個成員國。

馬來西亞貿易部長穆罕默德·阿茲明·阿里（Mohamed Azmin Ali）在東盟虛擬峰會開幕前夕表示：“經過八年談判，歷經流血、淚水和汗水，我們終於到了在本周日簽署RCEP協議的時候” 。 越南總理阮春福在本周的峰會介紹性講話中也確認即將簽署該協議。

由於擔心協議簽署後中國廉價產品可能入侵其本國市場，印度在去年決定退出該協議。但新德里保留了可在此後考慮加入該協議。

法新社報道援引埃信華邁亞太地區首席經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯（Rajiv Biswas）表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）成員國佔全球GDP的30％，協議的簽署將“成為該地區貿易和投資自由化的重要一步”。

協議是在受新冠疫情打擊下東盟十國面臨經濟危機的背景下籤署。同時，面對特朗普執政以來美國在多邊自貿談判中的態度消極，該貿易協定也被廣泛視為中國擴大其在該地區影響力和確定主導貿易規則的工具。一些分析認為，在拜登當選美國總統後，他有可能承襲奧巴馬時期的做法，讓美國更多地參與亞太地區事務。